Река унесла ребенка в Адыгее

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Мальчик упал в реку и его сразу унесло течением (архивное фото)
Мальчик упал в реку и его сразу унесло течением (архивное фото) Фото:

В Адыгее река Белая унесла ребенка, который упал в воду. Отец пытался спасти мальчика, но не смог. По факту случившегося следователи начали проверку. Об этом сообщается в telegram-канале следственного управления СК России по Адыгее.

«Начата процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего ребенка, который прибыл на территорию Адыгеи вместе с родителями из Краснодарского края. 20 апреля в районе поселка Никель Майкопского района малолетний, находясь на берегу реки Белая, поскользнулся и упал в течение реки. Отец мальчика пытался спасти его, однако это ему не удалось», — сообщает ведомство.

Криминалисты осмотрели место происшествия. Следователи опросили очевидцев. Идут поиски 11-летнего мальчика.  Ход проверки контролирует лично руководитель СУ СКР по Республике Адыгея Василий Ларин, пишет «Царьград».

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В Адыгее река Белая унесла ребенка, который упал в воду. Отец пытался спасти мальчика, но не смог. По факту случившегося следователи начали проверку. Об этом сообщается в telegram-канале следственного управления СК России по Адыгее. «Начата процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего ребенка, который прибыл на территорию Адыгеи вместе с родителями из Краснодарского края. 20 апреля в районе поселка Никель Майкопского района малолетний, находясь на берегу реки Белая, поскользнулся и упал в течение реки. Отец мальчика пытался спасти его, однако это ему не удалось», — сообщает ведомство. Криминалисты осмотрели место происшествия. Следователи опросили очевидцев. Идут поиски 11-летнего мальчика.  Ход проверки контролирует лично руководитель СУ СКР по Республике Адыгея Василий Ларин, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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