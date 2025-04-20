Река унесла ребенка в Адыгее

В Адыгее река Белая унесла ребенка, который упал в воду. Отец пытался спасти мальчика, но не смог. По факту случившегося следователи начали проверку. Об этом сообщается в telegram-канале следственного управления СК России по Адыгее.
«Начата процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего ребенка, который прибыл на территорию Адыгеи вместе с родителями из Краснодарского края. 20 апреля в районе поселка Никель Майкопского района малолетний, находясь на берегу реки Белая, поскользнулся и упал в течение реки. Отец мальчика пытался спасти его, однако это ему не удалось», — сообщает ведомство.
Криминалисты осмотрели место происшествия. Следователи опросили очевидцев. Идут поиски 11-летнего мальчика. Ход проверки контролирует лично руководитель СУ СКР по Республике Адыгея Василий Ларин, пишет «Царьград».
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