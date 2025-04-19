19 апреля 2025

Крупнейшее вымирание на Земле случилось 252 миллиона лет назад в Пермский период

© Служба новостей «URA.RU»
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Было установлено, что морские организмы вымирали быстрее тех, которые обитали на суше
Было установлено, что морские организмы вымирали быстрее тех, которые обитали на суше Фото:

Ученые пришли к выводу, что вымирание в Пермский период стало самым масштабным за всю историю планеты. Это случилось примерно 252 млн лет назад.

«Оказалось, что самым крупным в истории нашей планеты вымиранием стало Пермское. Оно произошло примерно 252 миллиона лет назад», — на данные ученых ссылается агентство «Кулик».

По одной из гипотез, тогда погибло до 90% морских обитателей и 70% наземных животных. В настоящее время еще ведутся споры о численности и видах, переживших вымирание. Исследователи сходятся в одном, событие кардинально изменило облик Земли и стало предвестником эры динозавров.

Сам процесс проходил неравномерно. Если бы вымирание уложилось в сутки, что водные виды погибли в течение 14 минут. На суше на это потребовалось бы в десятки раз больше времени, установили ученые.

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Ученые пришли к выводу, что вымирание в Пермский период стало самым масштабным за всю историю планеты. Это случилось примерно 252 млн лет назад. «Оказалось, что самым крупным в истории нашей планеты вымиранием стало Пермское. Оно произошло примерно 252 миллиона лет назад», — на данные ученых ссылается агентство «Кулик». По одной из гипотез, тогда погибло до 90% морских обитателей и 70% наземных животных. В настоящее время еще ведутся споры о численности и видах, переживших вымирание. Исследователи сходятся в одном, событие кардинально изменило облик Земли и стало предвестником эры динозавров. Сам процесс проходил неравномерно. Если бы вымирание уложилось в сутки, что водные виды погибли в течение 14 минут. На суше на это потребовалось бы в десятки раз больше времени, установили ученые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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