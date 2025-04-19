19 апреля 2025
18 апреля 2025

В Кургане встретить Пасху в главном храме пришли первые лица региона

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Чиновники вместе с сотнями горожан пришли на ночное богослужение
Чиновники вместе с сотнями горожан пришли на ночное богослужение Фото:

В Кургане в ночь на 20 апреля прошло пасхальное богослужение в Александро-Невском соборе, куда пришли первые лица региона. Среди них — губернатор Вадим Шумком, его заместитель, глав ведомств и другие высокопоставленные персоны. Об этом сообщается в группе епархии в соцсети «ВКонтакте».

«За богослужением молились губернатор Курганской области Вадим Шумков, заместитель губернатора по соцполитике Наталья Кирилова с дочерью, главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин с супругой, начальник УФСИН по Курганской области Михаил Мачушкин с сыном, генеральный директор АО „Газораспределение Курган“, действительный член ИППО Олег Попов с внуком, председатель Курганского регионального отделения Союза православных женщин Наталья Катайцева с дочерью и сотни прихожан», — сообщает епархия. Ночное богослужение совершил митрополит Курганский и Белозерский Даниил.

Владыка после службы предоставил слово губернатору. «Дорогие земляки, всех с праздником Светлого Воскресения. Вам всем спасибо огромное за ваши труды и спаси вас всех Бог», — поздравил верующих Шумков.

Ранее URA.RU сообщало доставке Благодатного огня в Курган. По традиции этот вопрос взял на себя сенатор Сергей Муратов. 

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В Кургане в ночь на 20 апреля прошло пасхальное богослужение в Александро-Невском соборе, куда пришли первые лица региона. Среди них — губернатор Вадим Шумком, его заместитель, глав ведомств и другие высокопоставленные персоны. Об этом сообщается в группе епархии в соцсети «ВКонтакте». «За богослужением молились губернатор Курганской области Вадим Шумков, заместитель губернатора по соцполитике Наталья Кирилова с дочерью, главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин с супругой, начальник УФСИН по Курганской области Михаил Мачушкин с сыном, генеральный директор АО „Газораспределение Курган“, действительный член ИППО Олег Попов с внуком, председатель Курганского регионального отделения Союза православных женщин Наталья Катайцева с дочерью и сотни прихожан», — сообщает епархия. Ночное богослужение совершил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Владыка после службы предоставил слово губернатору. «Дорогие земляки, всех с праздником Светлого Воскресения. Вам всем спасибо огромное за ваши труды и спаси вас всех Бог», — поздравил верующих Шумков. Ранее URA.RU сообщало доставке Благодатного огня в Курган. По традиции этот вопрос взял на себя сенатор Сергей Муратов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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