В Кургане встретить Пасху в главном храме пришли первые лица региона

В Кургане в ночь на 20 апреля прошло пасхальное богослужение в Александро-Невском соборе, куда пришли первые лица региона. Среди них — губернатор Вадим Шумком, его заместитель, глав ведомств и другие высокопоставленные персоны. Об этом сообщается в группе епархии в соцсети «ВКонтакте».
«За богослужением молились губернатор Курганской области Вадим Шумков, заместитель губернатора по соцполитике Наталья Кирилова с дочерью, главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин с супругой, начальник УФСИН по Курганской области Михаил Мачушкин с сыном, генеральный директор АО „Газораспределение Курган“, действительный член ИППО Олег Попов с внуком, председатель Курганского регионального отделения Союза православных женщин Наталья Катайцева с дочерью и сотни прихожан», — сообщает епархия. Ночное богослужение совершил митрополит Курганский и Белозерский Даниил.
Владыка после службы предоставил слово губернатору. «Дорогие земляки, всех с праздником Светлого Воскресения. Вам всем спасибо огромное за ваши труды и спаси вас всех Бог», — поздравил верующих Шумков.
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