Только 6% верующих ходит в церковь

Лишь 6% россиян, считающих себя православными, посещают церковь хотя бы раз в месяц, а регулярно причащаются только 4%. Такие данные содержатся в опросе, проведенном Фондом общественного мнения (ФОМ).
«Лишь десятая часть православных посещают церкви», — сообщил Mail.ru. Согласно результатам исследования, 61% россиян идентифицируют себя как православные. При этом только 6% из них посещают церковь ежемесячно, а 4% регулярно причащаются.
Еще 10% опрошенных православных соблюдают хотя бы один пост (чаще всего Великий пост). Религиозные тексты читают 15% верующих, причем 11% делают это нерегулярно, а 25% никогда не открывали духовную литературу.
В опросе ФОМ также отмечается, что религиозная самоидентификация связана с возрастом. Среди россиян младше 30 лет доля неверующих составляет 37%, тогда как среди людей старше этот показатель ниже. Молодежь и респонденты в возрасте от 31 до 45 лет чаще других исповедуют ислам — 9% и 10% соответственно.
В целом 7% россиян считают себя мусульманами, 4% — верующими без принадлежности к определенной религии, по 2% исповедуют другие христианские традиции и религии. Четверть опрошенных (24%) вовсе не относят себя к верующим.
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