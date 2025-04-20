20 апреля 2025
19 апреля 2025

В Перми бесследно пропал 21-летний мужчина в худи цвета капучино. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк вышел из дома и исчез
Пермяк вышел из дома и исчез Фото:

В Перми при загадочных обстоятельствах пропал 21-летний Нафис Салаватов. Он 18 апреля вышел из дома, с тех пор его никто не видел. Об этом рассказали добровольцы поискового отряда им. Ирины Бухановой.

«Поиск Нафиса Салаватов, 21 год. Он 18 апреля 2025 года ушел из дома по улице Юрша в Перми. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале сообщества.

Приметы мужчины: рост 180 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в худи с капюшоном цвета капучино, спортивные штаны Adidas и черные кроссовки с белой подошвой.

Пермяк пропал в Индустриальном районе
Пермяк пропал в Индустриальном районе
Фото:

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В Перми при загадочных обстоятельствах пропал 21-летний Нафис Салаватов. Он 18 апреля вышел из дома, с тех пор его никто не видел. Об этом рассказали добровольцы поискового отряда им. Ирины Бухановой. «Поиск Нафиса Салаватов, 21 год. Он 18 апреля 2025 года ушел из дома по улице Юрша в Перми. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале сообщества. Приметы мужчины: рост 180 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в худи с капюшоном цвета капучино, спортивные штаны Adidas и черные кроссовки с белой подошвой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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