20 апреля 2025

Захарова отреагировала на заявление Госдепа США

Захарова: режим прекращения огня не соблюдался киевским режимом
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова указала, что Киев не соблюдал режим прекращения огня
Захарова указала, что Киев не соблюдал режим прекращения огня Фото:

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Госдепартамента США, который выразил надежду, что режим прекращения огня между Россией и Украиной продлится после Пасхи. Своим мнением по этому поводу она поделилась у себя в telegram-канале. 

«Перемирие киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой американские же вооружения HIMARS», — написала Захарова.

Она считает, что происходящее — закономерно. Об этом свидетельствуют прицельные удары украинской стороной по гражданской энергетической структуре, при том, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на мораторий на нанесение ударов по ТЭК.

Ранее Захарова резко раскритиковала санкции Киева в отношении деятелей культуры России. Она назвала Зеленского «кровавым клоуном», пишет «Царьград»

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Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Госдепартамента США, который выразил надежду, что режим прекращения огня между Россией и Украиной продлится после Пасхи. Своим мнением по этому поводу она поделилась у себя в telegram-канале.  «Перемирие киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой американские же вооружения HIMARS», — написала Захарова. Она считает, что происходящее — закономерно. Об этом свидетельствуют прицельные удары украинской стороной по гражданской энергетической структуре, при том, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на мораторий на нанесение ударов по ТЭК. Ранее Захарова резко раскритиковала санкции Киева в отношении деятелей культуры России. Она назвала Зеленского «кровавым клоуном», пишет «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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