20 апреля 2025

50 беспилотных такси появятся в Дубае

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект помогут реализовать партнеры из Китая
Проект помогут реализовать партнеры из Китая Фото:

Власти Дубая (ОАЭ) подписали соглашение с китайской компанией Baidu о внедрении беспилотных такси Apollo Go. Пока речь идет лишь о 50 машинах, сообщает пресс-служба дубайского правительства.

«Apollo Go в ближайшие месяцы начнет экспериментальную эксплуатацию 50 автономных транспортных средств в Дубае. Коммерческий запуск беспилотных такси запланирован на 2026 год, а их количество в течение трех лет планируется увеличить до 1 тысячи единиц», — указано в релизе ведомства, который имеется в распоряжении URA.RU.

В итоге Дубай станет первым городом за пределами Китая и Гонконга, где будет запущена эксплуатация беспилотных такси от китайского поставщика. В рамках правительственной программы по внедрению беспилотных транспортных средств в ОАЭ планируется к 2030 году сделать автономными 25% от всех городских поездок.

Американский бизнесмен Илон Маск представил свою версию беспилотного такси Cybercab в конце прошлого года, пишет RT. В РФ пообещали принять ГОСТы для беспилотных машин до конца 2025-го, напоминает «Национальная служба новостей». По оценке аналитиков, через 10 лет доля автономной техники на дорогах страны превысит 25% от общего потока.

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Власти Дубая (ОАЭ) подписали соглашение с китайской компанией Baidu о внедрении беспилотных такси Apollo Go. Пока речь идет лишь о 50 машинах, сообщает пресс-служба дубайского правительства. «Apollo Go в ближайшие месяцы начнет экспериментальную эксплуатацию 50 автономных транспортных средств в Дубае. Коммерческий запуск беспилотных такси запланирован на 2026 год, а их количество в течение трех лет планируется увеличить до 1 тысячи единиц», — указано в релизе ведомства, который имеется в распоряжении URA.RU. В итоге Дубай станет первым городом за пределами Китая и Гонконга, где будет запущена эксплуатация беспилотных такси от китайского поставщика. В рамках правительственной программы по внедрению беспилотных транспортных средств в ОАЭ планируется к 2030 году сделать автономными 25% от всех городских поездок. Американский бизнесмен Илон Маск представил свою версию беспилотного такси Cybercab в конце прошлого года, пишет RT. В РФ пообещали принять ГОСТы для беспилотных машин до конца 2025-го, напоминает «Национальная служба новостей». По оценке аналитиков, через 10 лет доля автономной техники на дорогах страны превысит 25% от общего потока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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