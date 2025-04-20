50 беспилотных такси появятся в Дубае

Власти Дубая (ОАЭ) подписали соглашение с китайской компанией Baidu о внедрении беспилотных такси Apollo Go. Пока речь идет лишь о 50 машинах, сообщает пресс-служба дубайского правительства.
«Apollo Go в ближайшие месяцы начнет экспериментальную эксплуатацию 50 автономных транспортных средств в Дубае. Коммерческий запуск беспилотных такси запланирован на 2026 год, а их количество в течение трех лет планируется увеличить до 1 тысячи единиц», — указано в релизе ведомства, который имеется в распоряжении URA.RU.
В итоге Дубай станет первым городом за пределами Китая и Гонконга, где будет запущена эксплуатация беспилотных такси от китайского поставщика. В рамках правительственной программы по внедрению беспилотных транспортных средств в ОАЭ планируется к 2030 году сделать автономными 25% от всех городских поездок.
Американский бизнесмен Илон Маск представил свою версию беспилотного такси Cybercab в конце прошлого года, пишет RT. В РФ пообещали принять ГОСТы для беспилотных машин до конца 2025-го, напоминает «Национальная служба новостей». По оценке аналитиков, через 10 лет доля автономной техники на дорогах страны превысит 25% от общего потока.
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