03 февраля 2025

Аналитики раскрыли, сколько беспилотных автомобилей будет в РФ

Доля беспилотных автомобилей в России составит 80% к 2042 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотные машины сначала будут задействоваться в закрытых зонах
Беспилотные машины сначала будут задействоваться в закрытых зонах Фото:

Ожидается, что к 2035 году доля беспилотных автомобилей в общем количестве транспортных средств, эксплуатируемых на дорогах России, составит более 25%, а к 2042 году этот показатель увеличится до 80%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и Партнеры».

«К 2035 году более 25% автомобилей на российских дорогах будут беспилотными, а к 2042 году показатель превысит 80%», — спрогнозировали аналитики. Партнер компании Максим Болотских поделился в беседе с РБК, что сейчас выделяют пять уровней автономности транспорта — от нуля до пяти, где пять — полностью автоматическое управление без участия водителя.

Создатели предсказывают, что внедрение беспилотных технологий будет осуществляться постепенно. На первом этапе их начнут применяться на складах и в центрах логистики. Далее они найдут применение в основной логистике, и последующим шагом станет их использование в городском транспорте и при массовых перевозках.

Дополнительно, аналитики из «Яков и Партнеры» привели прогноз компании McKinsey, указывающий на то, что к 2035 году мировой рынок автономных автомобилей достигнет 400 миллиардов долларов. Для России этот показатель может составить от 25 миллиардов долларов до 32 миллиардов долларов ежегодно.

Ранее URA.RU писало о том, что беспилотные автомобили в РФ обязали помечать специальным знаком. Он должен быть виде белого треугольника с буквой «А» черного цвета. Еще летом 2023 года «Яндекс» выпускал на улицы Москвы беспилотные такси, которые работают на базе искусственного интеллекта.

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Ожидается, что к 2035 году доля беспилотных автомобилей в общем количестве транспортных средств, эксплуатируемых на дорогах России, составит более 25%, а к 2042 году этот показатель увеличится до 80%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и Партнеры». «К 2035 году более 25% автомобилей на российских дорогах будут беспилотными, а к 2042 году показатель превысит 80%», — спрогнозировали аналитики. Партнер компании Максим Болотских поделился в беседе с РБК, что сейчас выделяют пять уровней автономности транспорта — от нуля до пяти, где пять — полностью автоматическое управление без участия водителя. Создатели предсказывают, что внедрение беспилотных технологий будет осуществляться постепенно. На первом этапе их начнут применяться на складах и в центрах логистики. Далее они найдут применение в основной логистике, и последующим шагом станет их использование в городском транспорте и при массовых перевозках. Дополнительно, аналитики из «Яков и Партнеры» привели прогноз компании McKinsey, указывающий на то, что к 2035 году мировой рынок автономных автомобилей достигнет 400 миллиардов долларов. Для России этот показатель может составить от 25 миллиардов долларов до 32 миллиардов долларов ежегодно. Ранее URA.RU писало о том, что беспилотные автомобили в РФ обязали помечать специальным знаком. Он должен быть виде белого треугольника с буквой «А» черного цвета. Еще летом 2023 года «Яндекс» выпускал на улицы Москвы беспилотные такси, которые работают на базе искусственного интеллекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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