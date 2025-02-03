Аналитики раскрыли, сколько беспилотных автомобилей будет в РФ

Ожидается, что к 2035 году доля беспилотных автомобилей в общем количестве транспортных средств, эксплуатируемых на дорогах России, составит более 25%, а к 2042 году этот показатель увеличится до 80%. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и Партнеры».
«К 2035 году более 25% автомобилей на российских дорогах будут беспилотными, а к 2042 году показатель превысит 80%», — спрогнозировали аналитики. Партнер компании Максим Болотских поделился в беседе с РБК, что сейчас выделяют пять уровней автономности транспорта — от нуля до пяти, где пять — полностью автоматическое управление без участия водителя.
Создатели предсказывают, что внедрение беспилотных технологий будет осуществляться постепенно. На первом этапе их начнут применяться на складах и в центрах логистики. Далее они найдут применение в основной логистике, и последующим шагом станет их использование в городском транспорте и при массовых перевозках.
Дополнительно, аналитики из «Яков и Партнеры» привели прогноз компании McKinsey, указывающий на то, что к 2035 году мировой рынок автономных автомобилей достигнет 400 миллиардов долларов. Для России этот показатель может составить от 25 миллиардов долларов до 32 миллиардов долларов ежегодно.
Ранее URA.RU писало о том, что беспилотные автомобили в РФ обязали помечать специальным знаком. Он должен быть виде белого треугольника с буквой «А» черного цвета. Еще летом 2023 года «Яндекс» выпускал на улицы Москвы беспилотные такси, которые работают на базе искусственного интеллекта.
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