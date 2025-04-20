В Нижегородской области автобус врезался в здание, есть пострадавшие

Автобус врезался в здание в Дзержинске Нижегородской области, четыре человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
«По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса почувствовал себя плохо и въехал в стену здания», — говорится в сообщении. Там добавили, что перед ДТП водителю стало плохо. По продувательным данным, за помощью обратилось четыре пассажира.
Ранее московский департамент транспорта сообщил о крупном ДТП в районе Рубцовской набережной в столице. По данным ведомства, легковой автомобиль упал в реку Яуза. Один человек смог самостоятельно выбраться из салона.
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