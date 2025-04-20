20 апреля 2025

В Нижегородской области автобус врезался в здание, есть пострадавшие

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Автобус врезался в здание в Дзержинске
Автобус врезался в здание в Дзержинске Фото:

Автобус врезался в здание в Дзержинске Нижегородской области, четыре человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса почувствовал себя плохо и въехал в стену здания», — говорится в сообщении. Там добавили, что перед ДТП водителю стало плохо. По продувательным данным, за помощью обратилось четыре пассажира.

Ранее московский департамент транспорта сообщил о крупном ДТП в районе Рубцовской набережной в столице. По данным ведомства, легковой автомобиль упал в реку Яуза. Один человек смог самостоятельно выбраться из салона.

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Автобус врезался в здание в Дзержинске Нижегородской области, четыре человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. «По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса почувствовал себя плохо и въехал в стену здания», — говорится в сообщении. Там добавили, что перед ДТП водителю стало плохо. По продувательным данным, за помощью обратилось четыре пассажира. Ранее московский департамент транспорта сообщил о крупном ДТП в районе Рубцовской набережной в столице. По данным ведомства, легковой автомобиль упал в реку Яуза. Один человек смог самостоятельно выбраться из салона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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