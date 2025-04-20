В Москве автомобиль упал в реку Яуза

В Москве в реку упала легковушка, из нее выбрался один человек
Легковой автомобиль упал в реку Яуза в районе Рубцовской набережной в Москве, на месте работают спасатели. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
«На Рубцовской набережной в районе д.2 произошел съезд автомобиля в реку Яуза. На месте работают оперативные службы города», — написали в telegram-канале Дептранса Москвы.
Один человек смог самостоятельно выбраться из салона. Оперслужбы устанавливают обстоятельства произошедшего, ДТП не вредит движению транспорта.
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