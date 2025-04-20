В Москве автомобиль упал в реку Яуза

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В Москве в реку упала легковушка, из нее выбрался один человек
В Москве в реку упала легковушка, из нее выбрался один человек Фото:

Легковой автомобиль упал в реку Яуза в районе Рубцовской набережной в Москве, на месте работают спасатели. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«На Рубцовской набережной в районе д.2 произошел съезд автомобиля в реку Яуза. На месте работают оперативные службы города», — написали в telegram-канале Дептранса Москвы.

Один человек смог самостоятельно выбраться из салона. Оперслужбы устанавливают обстоятельства произошедшего, ДТП не вредит движению транспорта. 

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Легковой автомобиль упал в реку Яуза в районе Рубцовской набережной в Москве, на месте работают спасатели. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. «На Рубцовской набережной в районе д.2 произошел съезд автомобиля в реку Яуза. На месте работают оперативные службы города», — написали в telegram-канале Дептранса Москвы. Один человек смог самостоятельно выбраться из салона. Оперслужбы устанавливают обстоятельства произошедшего, ДТП не вредит движению транспорта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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