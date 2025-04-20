20 апреля 2025

Банкротства физлиц в России выросли на 35%

«Федресурс»: в России растет число судебных банкротств
© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году в стране наблюдался резкий скачок внесудебных банкротств
В прошлом году в стране наблюдался резкий скачок внесудебных банкротств Фото:

В первые три месяца рост потребительских банкротств среди граждан РФ не остановился. Внесудебная процедура — также набирает обороты, сообщил глава «Федресурса» Алексей Юхнин.

«За первый квартал 2025 года суды признали несостоятельными 120,99 тысячи человек (рост на 34,8% год к году). В январе — марте через обращение в МФЦ граждане начали 15,65 тысячи внесудебных процедур. Показатель на 24% превышает данные аналогичного периода 2024 года», — пояснил Алексей Юхнин в беседе с «Коммерсантом».

Ранее многие участники рынка допустили, что ключевая ставка ЦБ увеличила число банкротств среди предпринимателей. На это фоне власти начали разрабатывать схему спасения крупнейших застройщиков от банкротства. А о том, какие меры защитят покупателей жилья от разорения — узнаете тут.

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В первые три месяца рост потребительских банкротств среди граждан РФ не остановился. Внесудебная процедура — также набирает обороты, сообщил глава «Федресурса» Алексей Юхнин. «За первый квартал 2025 года суды признали несостоятельными 120,99 тысячи человек (рост на 34,8% год к году). В январе — марте через обращение в МФЦ граждане начали 15,65 тысячи внесудебных процедур. Показатель на 24% превышает данные аналогичного периода 2024 года», — пояснил Алексей Юхнин в беседе с «Коммерсантом». Ранее многие участники рынка допустили, что ключевая ставка ЦБ увеличила число банкротств среди предпринимателей. На это фоне власти начали разрабатывать схему спасения крупнейших застройщиков от банкротства. А о том, какие меры защитят покупателей жилья от разорения — узнаете тут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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