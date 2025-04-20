Банкротства физлиц в России выросли на 35%

В первые три месяца рост потребительских банкротств среди граждан РФ не остановился. Внесудебная процедура — также набирает обороты, сообщил глава «Федресурса» Алексей Юхнин.
«За первый квартал 2025 года суды признали несостоятельными 120,99 тысячи человек (рост на 34,8% год к году). В январе — марте через обращение в МФЦ граждане начали 15,65 тысячи внесудебных процедур. Показатель на 24% превышает данные аналогичного периода 2024 года», — пояснил Алексей Юхнин в беседе с «Коммерсантом».
Ранее многие участники рынка допустили, что ключевая ставка ЦБ увеличила число банкротств среди предпринимателей. На это фоне власти начали разрабатывать схему спасения крупнейших застройщиков от банкротства. А о том, какие меры защитят покупателей жилья от разорения — узнаете тут.
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