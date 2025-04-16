Рассрочка на покупку жилья защитит покупателей и застройщиков от разорения

Рассрочка на готовое жилье позволит избежать новых недостроев и банкротства застройщиков. Проработать новый механизм приобретения жилья после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию поручил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Такая схема приведет к росту сделок купли-продажи готового жилья и исчезновению рынка дольщиков пояснил URA.RU почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
«Предлагается проработать предоставление рассрочки при покупке готового жилья у застройщика и после ввода объекта в эксплуатацию, если они полностью рассчитались с банками, закрыли эскроу, для этого нужно предусмотреть возможность установления залога на такое имущество. В текущих условиях мера была бы крайне востребованной — о такой рассрочке просят все занятые на этом рынке застройщики», — сказал Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, важно развивать альтернативные схемы приобретения жилья. Сейчас застройщиками используется рассрочка, применяемая до ввода дома в эксплуатацию.
Новый способ купить жилье неизбежно повысит интерес людей к рынку готовых новостроек и приведет к полному исчезновению дольщиков, рассказал Константин Апрелев. «Спрос на строящееся жилье сильно упал, из-за чего выросли риски недостроев и даже банкротств застройщиков. Рассрочка сегодня выгоднее ипотеки, но она действует только на строящееся жилье.
Власти собираются законодательно ввести рассрочку для покупки квартир в полностью построенных домах. Это позволит покупателям сразу заезжать в новое жилье, не ожидая достройки дома», — рассказал эксперт.
По словам Константина Апрелева, застройщикам надо работать над взаимовыгодными отношениями с банками по проектному финансированию без обеспечения 100% наполнения счетов эскроу и продажей готовых квартир покупателям с ипотекой.
«Сейчас обсуждаются несколько новых моделей приобретения жилья. По одной их них, покупатель квартиры в строящемся доме должен пройти оценку платежеспособности в банке и внести на эскроу-счет не более 10-20% от стоимости будущего жилья. Остальные деньги застройщику предоставит банк по модели проектного финансирования. Когда дом будет построен и сдан, покупатель сможет получить ипотеку. При этом, проценты за пользование кредитом будут начисляться с момента оформления собственности на готовое жилье», — пояснил эксперт.
По мнению риэлтора, такая модель приобретения прав на строящееся жилье исключит риски появления обманутых дольщиков. Кроме того, это поддержит рынок жилья.
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