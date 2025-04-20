20 апреля 2025

Депутат ГД Шеремет: режим Зеленского саботировал пасхальное перемирие

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Пасхальное перемирие действовало с 18:00 (мск) 19 апреля до 00:00 (мск) 21 апреля
Пасхальное перемирие действовало с 18:00 (мск) 19 апреля до 00:00 (мск) 21 апреля Фото:
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Пасхальное перемирие в зоне СВО

Пасхальное перемирие не было продлено из-за политики президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

«Режим [Владимира] Зеленского целенаправленно саботировал пасхальное перемирие, так как заинтересован в продолжении военного конфликта. Без этого конфликта не будет Зеленского. Он это понимает, поэтому уцепился за последнюю возможность сохраниться у власти, даже ценою жизней украинского народа», — сообщил депутат Шеремет изданию РИА Новости.

Ранее Шеремет уже обвинял Зеленского в нарушении ключевых мирных договоренностей, включая отказ от ударов по энергетическим объектам и прекращение военных действий в Черном море. По словам депутата, Киев лишь формально соглашается на перемирие, но на деле саботирует эти инициативы. Аналогичную позицию ранее высказывал и Виктор Медведчук, который также выражал недоверие к действиям украинского президента.

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Пасхальное перемирие не было продлено из-за политики президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. «Режим [Владимира] Зеленского целенаправленно саботировал пасхальное перемирие, так как заинтересован в продолжении военного конфликта. Без этого конфликта не будет Зеленского. Он это понимает, поэтому уцепился за последнюю возможность сохраниться у власти, даже ценою жизней украинского народа», — сообщил депутат Шеремет изданию РИА Новости. Ранее Шеремет уже обвинял Зеленского в нарушении ключевых мирных договоренностей, включая отказ от ударов по энергетическим объектам и прекращение военных действий в Черном море. По словам депутата, Киев лишь формально соглашается на перемирие, но на деле саботирует эти инициативы. Аналогичную позицию ранее высказывал и Виктор Медведчук, который также выражал недоверие к действиям украинского президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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