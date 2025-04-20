Пасхальное перемирие не было продлено из-за политики президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
«Режим [Владимира] Зеленского целенаправленно саботировал пасхальное перемирие, так как заинтересован в продолжении военного конфликта. Без этого конфликта не будет Зеленского. Он это понимает, поэтому уцепился за последнюю возможность сохраниться у власти, даже ценою жизней украинского народа», — сообщил депутат Шеремет изданию РИА Новости.
Ранее Шеремет уже обвинял Зеленского в нарушении ключевых мирных договоренностей, включая отказ от ударов по энергетическим объектам и прекращение военных действий в Черном море. По словам депутата, Киев лишь формально соглашается на перемирие, но на деле саботирует эти инициативы. Аналогичную позицию ранее высказывал и Виктор Медведчук, который также выражал недоверие к действиям украинского президента.
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