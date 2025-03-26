Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил президента Украины Владимира Зеленского в саботаже мирных договоренностей. По словам Шеремета, Зеленский нарушил две ключевые договоренности: об отказе от ударов по энергетическим объектам и о прекращении военных действий в Черном море. Об этом депутат рассказал в беседе с РИА Новости.
«Зеленский фактически саботировал две основные договоренности о перемирии. Речь идет о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам и прекращении военных действий в акватории Черного моря. Зеленский лишь имитирует стремление к мирному урегулированию конфликта», — выразил мнение Шеремет.
По его словам, Россия данное в переговорах с представителями США слово держит. Однако если киевский режим не образумится, она оставляет за собой право на ответные меры.
Ранее представитель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук также выразил недоверие к действиям Зеленского, утверждая, что украинский лидер пытается манипулировать международными отношениями и столкнуть Россию и США, несмотря на формальное согласие на перемирие.
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