26 марта 2025

В ГД обвинили Зеленского в саботаже договоренностей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский дискредитирует своими действиями президента США Дональда Трампа
Зеленский дискредитирует своими действиями президента США Дональда Трампа Фото:

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил президента Украины Владимира Зеленского в саботаже мирных договоренностей. По словам Шеремета, Зеленский нарушил две ключевые договоренности: об отказе от ударов по энергетическим объектам и о прекращении военных действий в Черном море. Об этом депутат рассказал в беседе с РИА Новости.

«Зеленский фактически саботировал две основные договоренности о перемирии. Речь идет о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам и прекращении военных действий в акватории Черного моря. Зеленский лишь имитирует стремление к мирному урегулированию конфликта», — выразил мнение Шеремет.

По его словам, Россия данное в переговорах с представителями США слово держит. Однако если киевский режим не образумится, она оставляет за собой право на ответные меры.

Ранее представитель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук также выразил недоверие к действиям Зеленского, утверждая, что украинский лидер пытается манипулировать международными отношениями и столкнуть Россию и США, несмотря на формальное согласие на перемирие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обвинил президента Украины Владимира Зеленского в саботаже мирных договоренностей. По словам Шеремета, Зеленский нарушил две ключевые договоренности: об отказе от ударов по энергетическим объектам и о прекращении военных действий в Черном море. Об этом депутат рассказал в беседе с РИА Новости. «Зеленский фактически саботировал две основные договоренности о перемирии. Речь идет о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам и прекращении военных действий в акватории Черного моря. Зеленский лишь имитирует стремление к мирному урегулированию конфликта», — выразил мнение Шеремет. По его словам, Россия данное в переговорах с представителями США слово держит. Однако если киевский режим не образумится, она оставляет за собой право на ответные меры. Ранее представитель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук также выразил недоверие к действиям Зеленского, утверждая, что украинский лидер пытается манипулировать международными отношениями и столкнуть Россию и США, несмотря на формальное согласие на перемирие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...