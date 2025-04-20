20 апреля 2025

МЭР: экспорт РФ сократится к 2025 году и значительно вырастет к 2028 году

Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение объема экспорта России в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия является одним из крупнейших экспортеров зерна
Россия является одним из крупнейших экспортеров зерна Фото:

В 2025 году ожидается снижение объема экспорта РФ до 410,6 миллиардов долларов с текущего уровня 433,8 миллиардов. Такой прогноз дало Министерство экономического развития Российской Федерации.

«МЭР РФ ожидает снижение объема экспорта из РФ в 2025 году до 410,6 млрд долларов с 433,8 миллиардов. Прогнозируется рост к 2028 году до 525,1 миллиардов долларов», — пишет ТАСС. 

Ранее, в марте 2025 года, несмотря на снижение мировых цен на нефть, доходы России от экспорта нефти увеличились на 700 млн долларов и составили 14,3 млрд долларов, согласно данным Международного энергетического агентства. При этом общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов оставался ниже показателей марта прошлого года, а экспорт нефтепродуктов снизился.

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В 2025 году ожидается снижение объема экспорта РФ до 410,6 миллиардов долларов с текущего уровня 433,8 миллиардов. Такой прогноз дало Министерство экономического развития Российской Федерации. «МЭР РФ ожидает снижение объема экспорта из РФ в 2025 году до 410,6 млрд долларов с 433,8 миллиардов. Прогнозируется рост к 2028 году до 525,1 миллиардов долларов», — пишет ТАСС.  Ранее, в марте 2025 года, несмотря на снижение мировых цен на нефть, доходы России от экспорта нефти увеличились на 700 млн долларов и составили 14,3 млрд долларов, согласно данным Международного энергетического агентства. При этом общий объем экспорта нефти и нефтепродуктов оставался ниже показателей марта прошлого года, а экспорт нефтепродуктов снизился.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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