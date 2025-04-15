Доходы России от экспорта нефти выросли до 14,9 миллиардов долларов

В марте 2025 года доходы России от экспорта нефти увеличились на 700 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 14,3 млрд долларов, несмотря на падение мировых цен на нефть. Эта информация содержится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
В отчете МЭА также указывается, что цены на сырую нефть упали до самого низкого уровня за четыре года. Там отмечено, что «падение преимущественно связано с мировым снижением цен на нефть с января, в результате нефть North Sea Dated достигла наименьшего среднемесячного уровня с августа 2021 года». Это снижение цен также было усугублено увеличением дисконта на российскую нефть начиная с середины января.
Помимо доходов от нефтяного экспорта, отчет также отмечает изменения в объемах экспорта: ежедневный экспорт нефти в России увеличился на 30 тысяч баррелей, достигнув 4,68 млн баррелей в сутки. В то же время, экспорт нефтепродуктов снизился, а общий экспорт нефти и нефтепродуктов в марте составил 7,38 млн баррелей в сутки, что почти соответствует уровню февраля и значительно ниже показателей марта предыдущего года.
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