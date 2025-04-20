Минэкономразвития России прогнозирует, что уровень безработицы в стране в 2025–2028 годах сохранится на отметке 2,5% в год. Об этом журналистам сообщил представитель министерства.
«Безработица будет сохраняться на достаточно низких уровнях, опять же на всем прогнозном горизонте», — отметил представитель Минэкономразвития РИА Новости. Спикер добавил, что на рынке труда снижается острая потребность в дополнительных кадрах. Не смотря на это, общее количество вакансий остается высоким, однако оно уменьшилось по сравнению с пиковыми значениями середины прошлого года.
Ранее Минэкономразвития сообщало о стабильном росте промышленного производства и экономики России: по итогам 2023 года промышленность выросла на 4,6%, а ВВП — на 4,1%. Прогнозы министерства на ближайшие годы также предполагают устойчивое увеличение промышленного производства, что, по мнению ведомства, способствует сохранению низкого уровня безработицы в стране.
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