20 апреля 2025

Минэкономики повысило прогноз роста промпроизводства в России на 2025 год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Промышленность будет расти более чем на 2% ежегодно
Промышленность будет расти более чем на 2% ежегодно Фото:

Минэкономразвития России повысило прогноз роста промышленного производства на 2025 год до 2,6% с ранее ожидавшихся 2%. Об этом сообщил журналистам представитель министерства со ссылкой на проект прогноза. 

«В проекте прогноза предполагается рост промышленного производства в 2024 году на 2,6%, в 2025 году — на 2,6%, в 2026 году — на 2,9%. А в 2027 и 2028 годах — на 2,8% ежегодно», — сообщил представитель Минэкономразвития. Он уточнил, что осенью министерство ожидало менее значительный прирост: в текущем году на 2%, в 2026 и 2027 годах — на 2,4% и 2,6% соответственно.

Согласно новому прогнозу, темпы роста обрабатывающей промышленности в 2024 году составят 4,3% после увеличения на 8,5% годом ранее. В целом, по итогам прошлого года промышленное производство в стране выросло на 4,6%. Минэкономразвития отмечает позитивную динамику в отрасли и ожидает сохранения устойчивого роста на ближайшие годы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что экономика страны демонстрирует темпы роста, превышающие среднемировые и европейские показатели. По его словам, в 2024 году рост ВВП России составил 4,1%, а за последние два года экономика росла более чем в шесть раз быстрее, чем в странах Европы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минэкономразвития России повысило прогноз роста промышленного производства на 2025 год до 2,6% с ранее ожидавшихся 2%. Об этом сообщил журналистам представитель министерства со ссылкой на проект прогноза.  «В проекте прогноза предполагается рост промышленного производства в 2024 году на 2,6%, в 2025 году — на 2,6%, в 2026 году — на 2,9%. А в 2027 и 2028 годах — на 2,8% ежегодно», — сообщил представитель Минэкономразвития. Он уточнил, что осенью министерство ожидало менее значительный прирост: в текущем году на 2%, в 2026 и 2027 годах — на 2,4% и 2,6% соответственно. Согласно новому прогнозу, темпы роста обрабатывающей промышленности в 2024 году составят 4,3% после увеличения на 8,5% годом ранее. В целом, по итогам прошлого года промышленное производство в стране выросло на 4,6%. Минэкономразвития отмечает позитивную динамику в отрасли и ожидает сохранения устойчивого роста на ближайшие годы. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что экономика страны демонстрирует темпы роста, превышающие среднемировые и европейские показатели. По его словам, в 2024 году рост ВВП России составил 4,1%, а за последние два года экономика росла более чем в шесть раз быстрее, чем в странах Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...