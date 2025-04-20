20 апреля 2025

«Известия»: У Европы кончились старые танки для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Танки Т-72 используются ВСУ
Танки Т-72 используются ВСУ Фото:

Европейские страны практически исчерпали запасы старых танков и бронетехники, которые могли быть переданы Украине, а поставки современных машин в ближайшее время не планируются. Об этом сообщает OSINT-исследователи

«У Германии больше нет танков Leopard 1 — все отремонтированные единицы уже переданы Вооруженным силам Украины. Чехия также полностью израсходовала свои советские и собственные танки Т-72М1. У других стран Восточной Европы запасы старых танков собственного и советского производства также закончились. Но Европа в принципе не планирует делиться своими танками с Украиной и сейчас даже не обсуждает танковый вопрос», — пишут «Известия». 

В ряде европейских стран склады хранения бронетехники стремительно пустеют из-за передачи значительной части старых боевых машин Украине. Из хранилищ исчезли немецкие БМП Marder и другие машины исторических моделей — все это теперь находится на вооружении украинской армии.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что у них кончилось оружие для Украины. Германия достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из арсеналов бундесвера, сообщил официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле.

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Европейские страны практически исчерпали запасы старых танков и бронетехники, которые могли быть переданы Украине, а поставки современных машин в ближайшее время не планируются. Об этом сообщает OSINT-исследователи «У Германии больше нет танков Leopard 1 — все отремонтированные единицы уже переданы Вооруженным силам Украины. Чехия также полностью израсходовала свои советские и собственные танки Т-72М1. У других стран Восточной Европы запасы старых танков собственного и советского производства также закончились. Но Европа в принципе не планирует делиться своими танками с Украиной и сейчас даже не обсуждает танковый вопрос», — пишут «Известия».  В ряде европейских стран склады хранения бронетехники стремительно пустеют из-за передачи значительной части старых боевых машин Украине. Из хранилищ исчезли немецкие БМП Marder и другие машины исторических моделей — все это теперь находится на вооружении украинской армии. Ранее в Минобороны Германии заявили, что у них кончилось оружие для Украины. Германия достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из арсеналов бундесвера, сообщил официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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