В Минобороны Германии заявили, что у них кончилось оружие для Украины

Германия достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из арсеналов бундесвера. Об сообщил официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле.
«Вы знаете, что из бундесвера уже состоялись подобные передачи [вооружения] Украине. Однако здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы и в координации с другими странами следить за тем, чтобы каждая из них была хорошо обеспечена», — ответил Штемпфле журналистам на вопрос о возможности дальнейших поставок оружия наподобие зенитных комплексов Patriot из запасов немецкой армии на Украину.
Представитель Минобороны Германии также подчеркнул, что важно параллельно заниматься укреплением обороноспособности страны и поддержкой Киева. В этом контексте важную роль играет сотрудничество с другими европейскими странами и вклад немецкой промышленности, реализующей различные проекты на Украине.
Ранее Соединенные Штаты приняли решение временно прекратить военную помощь Украине по указанию президента Дональда Трампа. Американский лидер заблокировал миллиарды долларов, предназначенных для критически важных поставок. При этом неизвестно, коснутся ограничения средств, которые были ранее одобрены, но еще не были выплачены, или нет. Важно отметить, что с начала своего второго срока Трамп не подписывал никаких документов, касающихся поставок оружия и военной помощи Украине.
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