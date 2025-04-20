20 апреля 2025

В Екатеринбурге школьница загадочно пропала после пробного ЕГЭ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка пропала 19 апреля (архивное фото)
Девочка пропала 19 апреля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге с 19 апреля не могут найти 16-летнюю Елену Федорец. Последний раз девочку видели одноклассники в школе во время пробного ЕГЭ, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти подростка! Пропала Елена Федорец. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Ростом пропавшая 163 сантиметра, нормальное телосложение, каштановые волосы, зеленые глаза. Была одета в светло-розовую куртку, черные штаны и бело-серые кроссовки.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу, заявление о розыске несовершеннолетней поступило в отдел полиции №15. Полицейские устанавливают местонахождение девочки, проводят проверку. «Полиция просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о ее местонахождении, сообщить по телефонам: 8 (343) 356-42-15 или 02 (102 по мобильному)», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Последний раз девочку видели в школе
Последний раз девочку видели в школе
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В Екатеринбурге с 19 апреля не могут найти 16-летнюю Елену Федорец. Последний раз девочку видели одноклассники в школе во время пробного ЕГЭ, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти подростка! Пропала Елена Федорец. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Ростом пропавшая 163 сантиметра, нормальное телосложение, каштановые волосы, зеленые глаза. Была одета в светло-розовую куртку, черные штаны и бело-серые кроссовки. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу, заявление о розыске несовершеннолетней поступило в отдел полиции №15. Полицейские устанавливают местонахождение девочки, проводят проверку. «Полиция просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о ее местонахождении, сообщить по телефонам: 8 (343) 356-42-15 или 02 (102 по мобильному)», — сообщили URA.RU в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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