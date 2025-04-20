В Екатеринбурге с 19 апреля не могут найти 16-летнюю Елену Федорец. Последний раз девочку видели одноклассники в школе во время пробного ЕГЭ, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти подростка! Пропала Елена Федорец. Может находиться в вашем районе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Ростом пропавшая 163 сантиметра, нормальное телосложение, каштановые волосы, зеленые глаза. Была одета в светло-розовую куртку, черные штаны и бело-серые кроссовки.
Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу, заявление о розыске несовершеннолетней поступило в отдел полиции №15. Полицейские устанавливают местонахождение девочки, проводят проверку. «Полиция просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о ее местонахождении, сообщить по телефонам: 8 (343) 356-42-15 или 02 (102 по мобильному)», — сообщили URA.RU в ведомстве.
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