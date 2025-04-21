Грузовик в Приморье раздавил ребенка на зебре. Видео

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Ребенок шел по пешеходному переходу
Ребенок шел по пешеходному переходу Фото:

В Уссурийске водитель грузовика насмерть сбил ребенка на велосипеде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. По данным ведомства, несовершеннолетний пересекал дорогу по пешеходному переходу.

«Смертельное ДТП произошло в Уссурийске. Там грузовик насмерть сбил ребенка, который ехал на велосипеде... Ребенок ехал по пешеходному переходу», — пишет РЕН ТВ со ссылкой прокуратуру. В результате мальчик 2014 года рождения погиб на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначены необходимые экспертизы.

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В Уссурийске водитель грузовика насмерть сбил ребенка на велосипеде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. По данным ведомства, несовершеннолетний пересекал дорогу по пешеходному переходу. «Смертельное ДТП произошло в Уссурийске. Там грузовик насмерть сбил ребенка, который ехал на велосипеде... Ребенок ехал по пешеходному переходу», — пишет РЕН ТВ со ссылкой прокуратуру. В результате мальчик 2014 года рождения погиб на месте происшествия. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначены необходимые экспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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