В Уссурийске водитель грузовика насмерть сбил ребенка на велосипеде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. По данным ведомства, несовершеннолетний пересекал дорогу по пешеходному переходу.
«Смертельное ДТП произошло в Уссурийске. Там грузовик насмерть сбил ребенка, который ехал на велосипеде... Ребенок ехал по пешеходному переходу», — пишет РЕН ТВ со ссылкой прокуратуру. В результате мальчик 2014 года рождения погиб на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначены необходимые экспертизы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.