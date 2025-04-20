20 апреля 2025

В Пермском крае закрыли две опасные шаурмичные

ГУ ФССП: в Пермском крае закрыли две шаурмичные из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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В зоне приготовления блюд не было бактерицидного оборудования, а на продуктах —маркировок
В зоне приготовления блюд не было бактерицидного оборудования, а на продуктах —маркировок Фото:

В Пермском крае закрыли еще две шаурмичные, в который выявили антисанитарию. Они находятся в Чернушке и в Горнозаводске. 

«В Чернушке в торговом павильоне „Шаурма“ на улице Нефтяников, 4 не было цехового деления, а также туалета для посетителей и гардероба. Вход в санузел для работников осуществлялся через производственное помещение. В зоне приготовления блюд не было бактерицидного оборудования, а на продуктах — маркировок. Дефекты отделки мешали качественной уборке помещений. Персонал работал без медкнижек», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте. 

Аналогичные нарушения выявили и в торговом павильоне «Шаверма № 1» на улице Свердлова, 62 в Горнозаводске. Суд признал владельцев заведений виновными в административных правонарушениях. Судебные приставы закрыли «Шаурму» в Чернушке на два месяца, а «Шаверму № 1» в Горнозаводске — на 15 суток.

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В Пермском крае закрыли еще две шаурмичные, в который выявили антисанитарию. Они находятся в Чернушке и в Горнозаводске.  «В Чернушке в торговом павильоне „Шаурма“ на улице Нефтяников, 4 не было цехового деления, а также туалета для посетителей и гардероба. Вход в санузел для работников осуществлялся через производственное помещение. В зоне приготовления блюд не было бактерицидного оборудования, а на продуктах — маркировок. Дефекты отделки мешали качественной уборке помещений. Персонал работал без медкнижек», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте.  Аналогичные нарушения выявили и в торговом павильоне «Шаверма № 1» на улице Свердлова, 62 в Горнозаводске. Суд признал владельцев заведений виновными в административных правонарушениях. Судебные приставы закрыли «Шаурму» в Чернушке на два месяца, а «Шаверму № 1» в Горнозаводске — на 15 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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