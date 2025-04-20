20 апреля 2025

В Курганской области наблюдается небольшой подъем уровня рек. Инфографика

В Кургане уровень воды в реке Тобол составляет 468 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Тобол поднялся на 3 сантиметра
Тобол поднялся на 3 сантиметра Фото:

В Курганской области на некоторых реках наблюдается небольшой подъем. Рост уровня воды на реке Тобол у Кургана поднялся на 3 сантиметра. Теперь уровень воды составляет 468. А Исеть в Катайске поднялась на 5 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

График рек на 21 апреля
График рек на 21 апреля
Фото:

Остальные реки продолжают идти на спад. «По данным на 21 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 7 сантиметров и достиг отметки в 509. Река Исеть в городе Шадринске опустилась на 4 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС. В Далматово река Исеть без изменений.

Ранее URA.RU сообщало, что официально в Кургане уровень Тобола должен достичь отметки — 500 сантиметров. Сейчас подъем уровня воды начинает замедляться.

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В Курганской области на некоторых реках наблюдается небольшой подъем. Рост уровня воды на реке Тобол у Кургана поднялся на 3 сантиметра. Теперь уровень воды составляет 468. А Исеть в Катайске поднялась на 5 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. Остальные реки продолжают идти на спад. «По данным на 21 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 7 сантиметров и достиг отметки в 509. Река Исеть в городе Шадринске опустилась на 4 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС. В Далматово река Исеть без изменений. Ранее URA.RU сообщало, что официально в Кургане уровень Тобола должен достичь отметки — 500 сантиметров. Сейчас подъем уровня воды начинает замедляться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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