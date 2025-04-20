В Курганской области на некоторых реках наблюдается небольшой подъем. Рост уровня воды на реке Тобол у Кургана поднялся на 3 сантиметра. Теперь уровень воды составляет 468. А Исеть в Катайске поднялась на 5 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
Остальные реки продолжают идти на спад. «По данным на 21 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 7 сантиметров и достиг отметки в 509. Река Исеть в городе Шадринске опустилась на 4 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС. В Далматово река Исеть без изменений.
Ранее URA.RU сообщало, что официально в Кургане уровень Тобола должен достичь отметки — 500 сантиметров. Сейчас подъем уровня воды начинает замедляться.
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