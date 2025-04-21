Кадыров рассказал о нарушении Киевом пасхального перемирия

Украинские диверсанты предприняли попытку атаковать границу России в Курской области, в результате чего часть нападавших была уничтожена, остальные пополнили ряды военнопленных. Попытка была сорвана в период пасхального перемирия. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Попытку захвата территории враг предпринял на участке Гоптаровка Курской области... ... Часть нападавших была уничтожена, остальные пополнили длинный список военнопленных», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
По словам главы Чечни, ВСУ направили три диверсионные группы по пять человек каждая для прорыва государственной границы. Среди пленных оказался военнослужащий 225-го полка ВСУ по имени Роман, который рассказал на допросе, что всего месяц назад освободился из тюрьмы. «Со слов Романа, поздно ночью поступил приказ идти за „птичкой“. Куда именно ведет „птичка“, никто не объяснил. О перемирии — ни слова», — отметил Кадыров, подчеркнув, что украинские командиры сознательно направили бойцов на нарушение договоренностей.
Чеченский глава заявил, что у украинских военных еще есть время пересмотреть свои действия, однако ответ России на подобные провокации будет жестким и решительным. По его словам, российские силы готовы оперативно реагировать на любые угрозы и способны действовать «быстро, четко и болезненно». Видео допроса украинского военного было опубликовано в telegram-канале главы Чечни.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о введении режима пасхального перемирия. В ходе совещания в Кремле глава государства заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова относительно обстановки на линии боевого соприкосновения, после чего объявил о временной остановке военных действий с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Путин отметил, что данное решение принято исходя из гуманитарных соображений в связи с празднованием Пасхи. В то же время глава государства акцентировал внимание на необходимости обеспечить готовность российских войск к отражению возможных провокаций или нарушений договоренностей. Вслед за этим украинские власти также уведомили о намерении приостановить огонь на обозначенный период.
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