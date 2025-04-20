Украинская сторона нанесла ракетный удар по Донецку в пасхальное утро, несмотря на ранее объявленное перемирие. Об этом сообщили telegram-каналы. Под обстрел попали Калининский и Буденновский районы города, в результате чего в одном из районов загорелась автозаправочная станция, а системы ПВО были приведены в действие в центре Донецка.
«Последствия украинского обстрела Донецка в Пасхальное утро — в Калининском районе горит АЗС», — говорится в публикации канала Readovka. В сообщении уточняется, что удары были нанесены ракетами и что атака пришлась на несколько районов города. Как ВСУ нарушили пасхальное перемирие — в материале URA.RU.
Удары по Донецку
ВСУ нанесли удары с применением беспилотников по территории Донецка, несмотря на установленное накануне пасхальное перемирие. В городе были зафиксированы срабатывания систем противовоздушной обороны.
Кроме того, отмечается, что в районе Макеевки наблюдается густое задымление. По предварительным данным, в Калининском районе города возник пожар на автозаправочной станции. Официальные ведомства пока не публиковали комментариев по данному инциденту.
В результате обстрела украинской стороной в пасхальное утро в Калининском районе Донецка вспыхнул пожар на АЗС, пишет telegram-канал Readovka. В центральной части Донецка продолжают работу подразделения ПВО.
ВСУ обстреляли Горловку
Украинские силы, несмотря на объявленное перемирие, нанесли артиллерийский удар по Горловке в пасхальное утро. Об этом сообщило республиканское управление по документированию военных преступлений Украины. Согласно информации ведомства, по городу было произведено четыре выстрела снарядами калибра 155 миллиметров. В результате обстрела пострадали двое гражданских лиц. В сообщении также подчеркивается, что разрушения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры не выявлены.
Атака по Херсонской области и ЛНР
Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что с момента введения пасхального перемирия ВСУ неоднократно осуществляли атаки на территорию региона. По его словам, начиная с 18:00 19 апреля, украинские военные продолжили обстрелы гражданских населенных пунктов: в Алешках были зафиксированы удары с использованием FPV-дронов и минометного вооружения, в Голой Пристани — атаки с применением беспилотников-камикадзе, по Каховке было нанесено не менее шести ударов БПЛА. При этом Сальдо отметил, что на отдельных направлениях сохраняется стабильная ситуация и обстрелы отсутствуют. Кроме того, сообщается о ночных обстрелах пригорода Кременной в ЛНР.
На Украине не зафиксировано ни одной атаки
В пасхальную ночь, несмотря на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о якобы нарушении Россией режима перемирия, воздушные удары по территории Украины зафиксированы не были. Об этом информируют украинские СМИ.
Как сообщает telegram-канал «Политика страны», начиная примерно с 22:00, официальный канал ВСУ перестал публиковать сообщения о воздушных тревогах. Кроме того, по данным украинских военных, в отличие от предыдущих суток, не поступало информации о передвижении беспилотников типа «Шахед», а также о применении управляемых авиационных бомб (КАБ) или ракет.
Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие
Президент РФ Владимир Путин объявил о временном прекращении боевых действий в связи с празднованием Пасхи. Соответствующее решение было принято после доклада начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, который проинформировал главу государства о ситуации на фронте во время встречи в Кремле. Согласно распоряжению президента, режим тишины будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, что объясняется гуманитарными мотивами в связи с религиозным праздником. Глава государства особо отметил важность поддержания полной боевой готовности российских вооруженных сил на случай провокаций или нарушения достигнутых договоренностей. В ответ на инициативу Москвы украинская сторона также согласилась приостановить огонь на обозначенный срок.
Пасхальное перемирие покажет готовность Киева к переговорам
Российский лидер Владимир Путин, выступая на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, заявил, что инициатива Москвы по введению пасхального перемирия станет индикатором подлинности намерений Киева относительно мирных переговоров. По словам главы государства, этот шаг позволит оценить, насколько украинские власти действительно заинтересованы и способны соблюдать достигнутые договоренности и участвовать в мирном процессе.
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