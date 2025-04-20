Мэр Троицка Гатов поздравил жителей с Пасхой с помощью нейросети

Мэр Троицка (Челябинская область) Дмитрий Гатов поздравил жителей города с Пасхой с помощью нейросети. Изображение, созданное искусственным интеллектом, размещено в telegram-канале мэрии.
«Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой! С уважением, глава города Д.В. Гатов. Изображение сгенерировано с помощью нейросети», — говорится в поздравлении в telegram-канале.
На изображении, созданном искусственным интеллектом, изображено шесть раскрашенных пасхальных яиц. На их фоне периодически появляется и исчезает надпись «Светлой Пасхи!»
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