20 апреля 2025

Мэр Троицка Гатов поздравил жителей с Пасхой с помощью нейросети

© Служба новостей «URA.RU»
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Изображение было создано искусственным интеллектом (фото архивное)
Изображение было создано искусственным интеллектом (фото архивное) Фото:

Мэр Троицка (Челябинская область) Дмитрий Гатов поздравил жителей города с Пасхой с помощью нейросети. Изображение, созданное искусственным интеллектом, размещено в telegram-канале мэрии.

«Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой! С уважением, глава города Д.В. Гатов. Изображение сгенерировано с помощью нейросети», — говорится в поздравлении в telegram-канале.

На изображении, созданном искусственным интеллектом, изображено шесть раскрашенных пасхальных яиц. На их фоне периодически появляется и исчезает надпись «Светлой Пасхи!»

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Мэр Троицка (Челябинская область) Дмитрий Гатов поздравил жителей города с Пасхой с помощью нейросети. Изображение, созданное искусственным интеллектом, размещено в telegram-канале мэрии. «Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой! С уважением, глава города Д.В. Гатов. Изображение сгенерировано с помощью нейросети», — говорится в поздравлении в telegram-канале. На изображении, созданном искусственным интеллектом, изображено шесть раскрашенных пасхальных яиц. На их фоне периодически появляется и исчезает надпись «Светлой Пасхи!»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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