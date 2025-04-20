В Челябинске по неизвестным причинам на 12 часов задержан вылет самолета в Москву и прилет самолета из Сочи авиакомпании «Победы». Об этом говорится на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Вылет рейса ДР 6570 Челябинск-Москва авиакомпании „Победа“ задерживается с 06:00 до 17:45. Прилет рейса ДР 1323 Сочи-Челябинск авиакомпании „Победы“ задерживается с 05:05 до 17:10», — говорится в данных на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Пассажирам, ожидающим оба рейса, причину задержки не озвучили.
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». Ответ будет опубликован после получения.
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