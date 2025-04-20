20 апреля 2025

В Челябинске на 12 часов задержаны два самолета авиакомпании «Победа». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночные рейсы задержаны на 12 часов
Ночные рейсы задержаны на 12 часов Фото:

В Челябинске по неизвестным причинам на 12 часов задержан вылет самолета в Москву и прилет самолета из Сочи авиакомпании «Победы». Об этом говорится на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Вылет рейса ДР 6570 Челябинск-Москва авиакомпании „Победа“ задерживается с 06:00 до 17:45. Прилет рейса ДР 1323 Сочи-Челябинск авиакомпании „Победы“ задерживается с 05:05 до 17:10», — говорится в данных на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Пассажирам, ожидающим оба рейса, причину задержки не озвучили. 

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». Ответ будет опубликован после получения. 

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Челябинцы не смогли утром улететь в Москву
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Вернуться из Сочи челябинцы тоже не могут с утра
Вернуться из Сочи челябинцы тоже не могут с утра
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В Челябинске по неизвестным причинам на 12 часов задержан вылет самолета в Москву и прилет самолета из Сочи авиакомпании «Победы». Об этом говорится на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. «Вылет рейса ДР 6570 Челябинск-Москва авиакомпании „Победа“ задерживается с 06:00 до 17:45. Прилет рейса ДР 1323 Сочи-Челябинск авиакомпании „Победы“ задерживается с 05:05 до 17:10», — говорится в данных на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Пассажирам, ожидающим оба рейса, причину задержки не озвучили.  Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу авиакомпании «Победа». Ответ будет опубликован после получения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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