ЧС и питьевая вода: главные вызовы для руководителя курганского округа Михайлова

Новый руководитель Лебяжьевского округа (Курганская область) Андрей Михайлов заступил на должность временно исполняющего обязанности главы. Чиновник сменил на посту бывшего градончальника Ирину Фадееву. В связи с этим URA.RU рассказывает, с какими вызовами столкнется новый глава округа.
ЧС в округе
Основным вызовом, который стоит не только перед округом, но и всей Курганской области, стала подготовка к пожароопасному сезону. Поскольку опасность висит над каждым муниципалитетам, главы должны провести все важные мероприятия для защиты населения. Михайлову нужно будет отрегулировать работу всех пожарных постов в округе, проверить готовность пунктов временного размещения и так далее. Важным становится вопрос ликвидации заброшенных домов, которые повышают пожарные риски. Местные власти их изымают, а землю предоставляют людям, которые готовы строить там дома.
Освоение бюджета
Также Михайлову на посту нового градоначальника нужно будет вникать в тонкости бюджета Лебяжьевского округа. Здесь же нужно будет изучать вопрос того, как участвовать в грантах и осваивать средства, выделенные на национальные проекты. Но с этим вопросом новому руководителю округа будет легче, так как ему поможет экс-глава и заместитель градоначальника по финансовой части Ирина Фадеева.
Многочисленные контакты
Между тем, новому руководителю округа следует зарекомендовать себя среди жителей и бюджетников. Михайлову нужно будет назначать личные приемы, ездить на выезды и узнавать проблематику муниципалитета подробнее. Особенно важно для Михайлова наладить сотрудничество с региональными властями и политиками, которые намерены участвовать в праймериз «Единой России». Это же касается и последующих выборов в Курганскую областную думу.
Проблемы экологии
Одной из главных задач, которую отмечают сами жители округа, для врио главы Михайлова станет обеспечение жителей качественной питьевой водой. Местные котельные, работающие на каменном угле, вызывают жалобы со стороны жителей, особенно родителей маленьких детей. По их словам, из-за сильного дыма детям тяжело дышать. Также в округе из-за котельных появлялся так называемый «черный снег». Бывший руководитель округа Александр Барч отмечал, что ситуация изменится только после перехода на газовое отопление, однако этот процесс пока не завершен.
Дороги и транспорт
Еще одной важной задачей для Андрея Михайлова станет улучшение транспортной доступности. Жители дачных участков, расположенных недалеко от Лебяжки, просят отсыпать дорогу. Среди дачников много пенсионеров, для которых отсутствие удобного подъезда становится серьезной проблемой, особенно в период распутицы.
Ранее URA.RU писало, что временно исполняющим обязанности главы Лебяжьевского округа назначили юриста администрации Андрея Михайлова. Его поставили после отставки градоначальника Ирины Фадеевой. Сама чиновница остается работать в мэрии округа. Она занимает место заместителя главы по финансовой части.
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