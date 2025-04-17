В курганском округе, где глава уходит в отставку, назвали имя приемника

Временно исполняющим обязанности главы Лебяжьевского округа (Курганская область) назначат юриста администрации Андрея Михайлова. Его изберут сразу после отставки градоначальника Ирины Фадеевой. Об этом корреспонденту URA.RU сообщают источники из политических кругов Курганской области.
«Врио главы Лебяжьевского округа станет Андрей Михайлов. Раньше он много лет служил в УМВД России, после перешел работать в администрацию муниципалитета. В мэрии он занимал должность юриста в отделе образования», — говорят URA.RU инсайдеры.
Корреспондент URA.RU направила запрос в администрацию Лебяжьевского округа. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что глава Лебяжьевского округа Ирина Фадеева уходит в отставку. Но она останется работать в мэрии округа. Чиновница займет место заместителя главы по финансовой части. Фадеева уйдет с поста по собственному желанию.
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