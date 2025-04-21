ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавшие: карта атак БПЛА на 21 апреля

ВСУ попытались атаковать Россию с помощью дронов. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написали в telegram-канале ведомства. Известно, что за последние сутки ВСУ совершили нападения на 10 муниципальных образований Белгородской области, применив 42 БПЛА и 30 различных боеприпасов. Подробнее об атаках ВСУ — в материале URA.RU.
Белгородская область
В течение минувших суток ВСУ осуществили атаки на 10 муниципальных образований Белгородской области при помощи 42 беспилотников и 30 боеприпасов. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале, в результате обстрелов пострадали четыре человека, среди которых трое несовершеннолетних.
По словам главы региона, в Белгородском районе атакам подверглись села Вергилевка, Головино, Красный Хутор, Нечаевка, Таврово, Устинка и Чайки. Было зафиксировано применение шести беспилотников, один из которых был уничтожен средствами ПВО. В селе Нечаевка вследствие удара дрона-камикадзе травмы получили три человека: женщина и двое детей. Две девочки в возрасте 13 и 17 лет были доставлены в детскую областную клиническую больницу. Кроме того, еще один несовершеннолетний получил ранение при срабатывании мины типа «Колокольчик» в Таврово. В результате обстрелов повреждены два автомобиля, жилой дом и хозяйственная постройка.
В Грайворонском округе, по информации Гладкова, было зафиксировано применение 13 боеприпасов и восьми беспилотников; повреждения получил легковой автомобиль. По Валуйскому округу нанесен удар шестью дронами, в результате чего пострадали социальный объект, частное домовладение и газопровод.
Краснояружский район и Шебекинский городской округ подверглись атакам с применением 17 боеприпасов и 14 беспилотных аппаратов, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Кроме того, системы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Губкинским, Новооскольским и Старооскольским округами, а также над Ивнянским и Корочанским районами; жертв и материального ущерба не зафиксировано.
Атаки на ДНР за неделю
В течение прошедшей недели средства воздушной и радиоэлектронной защиты «Купол Донбасса» успешно предотвратили 269 попыток террористических атак со стороны украинских дронов, нацеленных на гражданское население и объекты инфраструктуры на территории ДНР. Об этом информирует штаб обороны региона. БПЛА были перехвачены в воздушном пространстве над Донецком, Макеевкой и Горловкой.
В частности, в Кировском и Куйбышевском районах Донецка были нейтрализованы два беспилотных аппарата, осуществлявших разведывательные полеты вблизи жилых кварталов. Кроме того, специалисты выявили и обезвредили ложный дрон, предназначенный для выявления позиций систем ПВО. В Горловке сотрудники подразделений радиоэлектронной борьбы успешно подавили FPV-дрон, оснащенный самодельным взрывным устройством, а также уничтожили ударный барражирующий боеприпас, нацеленные на объекты гражданской инфраструктуры города. Всего за семь дней над Горловкой средствами РЭБ было перехвачено 97 украинских беспилотников.
Помимо этого, саперы УФСБ России по ДНР с использованием специализированных технических средств отключили управление дронов и ликвидировали опасные предметы в местах их обнаружения. Также сотрудники ведомства обезвредили и уничтожили ударный беспилотник ВСУ на прибрежной полосе курортного поселка Седово.
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