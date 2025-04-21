«Купол Донбасса» предотвратил 269 попыток атаки украинских дронов в ДНР

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за прошедшую неделю предотвратила 269 террористических атак украинских беспилотников, направленных на мирных жителей и объекты инфраструктуры в ДНР. Об этом сообщили в оборонном штабе региона.
«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ обнаружила и перехватила 269 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой и Горловкой», — заявили в Штабе обороны ДНР. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
В Кировском и Куйбышевском районах Донецка были перехвачены два беспилотника, осуществлявших разведывательные полеты вблизи жилых массивов. Кроме того, был обнаружен и нейтрализован фальшивый дрон, используемый для выявления позиций ПВО. В Горловке специалисты подавили FPV-дрон с установленным самодельным взрывным устройством, а также уничтожили ударный барражирующий боеприпас, которые были нацелены на объекты гражданской инфраструктуры города. Всего за неделю система РЭБ перехватила 97 украинских беспилотников над Горловкой.
Помимо этого, взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств отключили органы управления дронов и уничтожили опасные предметы на местах обнаружения. Также специалисты ведомства обезвредили и уничтожили ударный БПЛА ВСУ на прибрежной территории курортного поселка Седово.
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