Депутаты Госдумы будут распределяться по «системе светофора»

Администрация президента России запросила у региональных властей оценку работы действующих депутатов Госдумы по соответствующей анкете с их распределением на группы по возрасту, а также по цвету — красному, желтому или зеленому. Об этом сообщили источники, близкие к администрации президента, руководству одного из регионов, а также к Госдуме.
В анкете указано, что речь идет о формировании списков на новый созыв Думы, пишет РБК со ссылкой на источники. Распределение депутатов по цветам является так называемой системой светофора, которая популярна у нынешнего внутриполитического блока администрации главы государства. Также от региональных властей просили обозначить общественный статус каждого депутата — к примеру, участие в военной операции, победа в конкурсах «Лидеры России», обучение в партийных школах или принадлежность к Народному фронту. Кроме того, регионам было предложено назвать потенциальную замену парламентариям и предоставить справку о деятельности новых кандидатов.
По словам собеседников издания, собранная информация охватывает не только депутатов «Единой России», но и представителей других партий. Аналогичная работа по оценке депутатов ведется и внутри самой парламентской фракции «Единой России», однако эта процедура пока не столь формализована и больше ориентирована на анализ законотворческой деятельности, наличие собственной повестки и авторитета среди коллег. Все полученные данные должны быть направлены в администрацию президента для дальнейшей работы по подготовке к выборам.
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