В ХМАО при пожаре погиб человек

В поселке Березово в пожаре погиб мужчина. Его тело было обнаружено при тушении пожара в частном доме, где он проживал. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
«Для установления причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы дознавателями противопожарной службы», — сообщили в пресс-службе. Результаты экспертиз позволят установить точную причину смерти мужчины и обстоятельства возникновения пожара.
Ранее URA.RU писало, что по вине жительницы Ханты-Мансийска в пожаре погиб ее четырехлетний сын. Суд приговорил ее к шести месяцам ограничения свободы.
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