20 апреля 2025
19 апреля 2025

В ХМАО при пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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В поселке Березово в частном доме произошел пожар с погибшим
В поселке Березово в частном доме произошел пожар с погибшим Фото:

В поселке Березово в пожаре погиб мужчина. Его тело было обнаружено при тушении пожара в частном доме, где он проживал. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

«Для установления причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы дознавателями противопожарной службы», — сообщили в пресс-службе. Результаты экспертиз позволят установить точную причину смерти мужчины и обстоятельства возникновения пожара.

Ранее URA.RU писало, что по вине жительницы Ханты-Мансийска в пожаре погиб ее четырехлетний сын. Суд приговорил ее к шести месяцам ограничения свободы.

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В поселке Березово в пожаре погиб мужчина. Его тело было обнаружено при тушении пожара в частном доме, где он проживал. Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал расследование. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО. «Для установления причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы дознавателями противопожарной службы», — сообщили в пресс-службе. Результаты экспертиз позволят установить точную причину смерти мужчины и обстоятельства возникновения пожара. Ранее URA.RU писало, что по вине жительницы Ханты-Мансийска в пожаре погиб ее четырехлетний сын. Суд приговорил ее к шести месяцам ограничения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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