Суд ХМАО вынес приговор матери, по вине которой сын погиб в пожаре

Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор жительнице окружной столицы, по вине которой в пожаре погиб ее четырехлетний сын. Женщину приговорили к шести месяцам ограничения свободы, сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе суда.
«[Подсудимая] признана виновной по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ей назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы», — сообщили агентству в суде.
Югорчанке запрещено покидать Ханты-Мансийск и менять место жительства. Также она должна каждый месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.
Ранее агентство писало, что осенью 2024 года женщина на несколько часов заперла в квартире своего четырехлетнего сына. Ребенок устроил пожар, не смог выбраться и задохнулся продуктами горения.
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