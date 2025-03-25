25 марта 2025

Суд ХМАО вынес приговор матери, по вине которой сын погиб в пожаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил югорчанку к шести месяцам ограничения свободы
Суд приговорил югорчанку к шести месяцам ограничения свободы Фото:

Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор жительнице окружной столицы, по вине которой в пожаре погиб ее четырехлетний сын. Женщину приговорили к шести месяцам ограничения свободы, сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе суда.

«[Подсудимая] признана виновной по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ей назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы», — сообщили агентству в суде.

Югорчанке запрещено покидать Ханты-Мансийск и менять место жительства. Также она должна каждый месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Ранее агентство писало, что осенью 2024 года женщина на несколько часов заперла в квартире своего четырехлетнего сына. Ребенок устроил пожар, не смог выбраться и задохнулся продуктами горения.

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Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор жительнице окружной столицы, по вине которой в пожаре погиб ее четырехлетний сын. Женщину приговорили к шести месяцам ограничения свободы, сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе суда. «[Подсудимая] признана виновной по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ей назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы», — сообщили агентству в суде. Югорчанке запрещено покидать Ханты-Мансийск и менять место жительства. Также она должна каждый месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Ранее агентство писало, что осенью 2024 года женщина на несколько часов заперла в квартире своего четырехлетнего сына. Ребенок устроил пожар, не смог выбраться и задохнулся продуктами горения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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