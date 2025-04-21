Число участников праймериз ЕР в Челябинской области достигло 3000

Количество участников предварительного голосования «Единой России» достигло трех тысяч. Об этом информирует сайт праймериз.
«Челябинская область. Выборных процедур — 37. Кандидатов — 3000», — информирует ресурс.
Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая. По его результатам определится, кто пойдет от ЕР на выборы в сентябре. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Таким образом, в среднем на поддержку партии на выборах претендуют почти четыре кандидата на место.
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