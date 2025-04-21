Число участников праймериз ЕР в Челябинской области достигло 3000

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Количество участников праймериз достигло трех тысяч
Количество участников праймериз достигло трех тысяч Фото:
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Выборы в Челябинской области

Количество участников предварительного голосования «Единой России» достигло трех тысяч. Об этом информирует сайт праймериз.

«Челябинская область. Выборных процедур — 37. Кандидатов — 3000», — информирует ресурс.

Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая. По его результатам определится, кто пойдет от ЕР на выборы в сентябре. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Таким образом, в среднем на поддержку партии на выборах претендуют почти четыре кандидата на место.

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Количество участников предварительного голосования «Единой России» достигло трех тысяч. Об этом информирует сайт праймериз. «Челябинская область. Выборных процедур — 37. Кандидатов — 3000», — информирует ресурс. Заявления на праймериз принимаются до 24 апреля. Само предварительное голосование ЕР пройдет с 19 по 25 мая. По его результатам определится, кто пойдет от ЕР на выборы в сентябре. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Таким образом, в среднем на поддержку партии на выборах претендуют почти четыре кандидата на место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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