14 апреля 2025

Действующие депутаты челябинского заксобрания начали заявляться на перевыборы

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Общее число участников праймериз ЕР в Челябинской области приблизилось к двумя тысячам
Общее число участников праймериз ЕР в Челябинской области приблизилось к двумя тысячам Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Уже шесть действующих депутатов заксобрания Челябинской области обозначили свое намерение переизбраться на новый срок. Об этом сообщили в региональном отделении «Единой России».

Заявления на праймериз ЕР подали Татьяна Кузнецова (округ №2), Михаил Видгоф (округ №15), Лена Колесникова (округ №18), Дмитрий Пырсиков (округ №21) и Евгений Илле (округ №25). Вице-спикер Андрей Шмидт намерен баллотироваться по партийному списку.

Всего, по данным на 15 апреля, на праймериз «Единой России» в Челябинской области зарегистрированы 1909 кандидатов. Из них 85 собираются баллотироваться в региональное заксобрание. Прием документов продлится до 24 апреля, само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая.

В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Основные выборы состоятся в сентябре.

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Уже шесть действующих депутатов заксобрания Челябинской области обозначили свое намерение переизбраться на новый срок. Об этом сообщили в региональном отделении «Единой России». Заявления на праймериз ЕР подали Татьяна Кузнецова (округ №2), Михаил Видгоф (округ №15), Лена Колесникова (округ №18), Дмитрий Пырсиков (округ №21) и Евгений Илле (округ №25). Вице-спикер Андрей Шмидт намерен баллотироваться по партийному списку. Всего, по данным на 15 апреля, на праймериз «Единой России» в Челябинской области зарегистрированы 1909 кандидатов. Из них 85 собираются баллотироваться в региональное заксобрание. Прием документов продлится до 24 апреля, само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Основные выборы состоятся в сентябре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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