Действующие депутаты челябинского заксобрания начали заявляться на перевыборы

Уже шесть действующих депутатов заксобрания Челябинской области обозначили свое намерение переизбраться на новый срок. Об этом сообщили в региональном отделении «Единой России».
Заявления на праймериз ЕР подали Татьяна Кузнецова (округ №2), Михаил Видгоф (округ №15), Лена Колесникова (округ №18), Дмитрий Пырсиков (округ №21) и Евгений Илле (округ №25). Вице-спикер Андрей Шмидт намерен баллотироваться по партийному списку.
Всего, по данным на 15 апреля, на праймериз «Единой России» в Челябинской области зарегистрированы 1909 кандидатов. Из них 85 собираются баллотироваться в региональное заксобрание. Прием документов продлится до 24 апреля, само предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая.
В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Основные выборы состоятся в сентябре.
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