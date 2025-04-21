Священник раскрыл, как Ватикан будет выбирать нового Папу Римского

После смерти Папы Римского Франциска для избрания его преемника Ватикан созовет конклав, на котором будет выбран новый глава католической церкви. Об этом рассказал священник римско-католической церкви Святой Екатерины Юрий Погодин.
«Для выборов нового Папы Римского соберется конклав», — сообщил Юрий Погодин в беседе с RT. По словам Погодина, процесс выборов начнется после того, как в Ватикан прибудут все кардиналы и пройдет вся необходимая подготовка. Сроки избрания нового Папы в настоящее время назвать затруднительно.
Он подчеркнул, что сначала определяются претенденты на пост понтифика, затем проводится голосование. Если ни один кандидат не набирает необходимого количества голосов, об этом сообщают при помощи черного дыма. После окончательного выбора нового Папы сжигают бюллетени, и над Сикстинской капеллой появляется белый дым, что служит подтверждением избрания понтифика. Самый старший из кардиналов официально объявляет имя нового главы католической церкви.
Погодин также отметил, что процедура конклава регулируется строгими правилами, а кардиналы во время выборов изолированы от внешнего мира для исключения давления и утечки информации. После завершения всех формальностей избранный Папа обращается к собравшимся на площади Святого Петра с традиционным благословением Urbi et Orbi.
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