Детей ищут в лесу
Двух подростков, которые потерялись в Очерском округе, ищут в лесу между деревнями Егорово и Кулики. Об этом URA.RU сообщил мэр округа Алексей Солодников.
«Сигнал от детей поступил из леса между деревнями Егорово и Кулики. Там организованы поиски», — сообщил Солодовников корреспонденту агентства.
Ранее URA.RU рассказало, что дети пропали 20 апреля. Они уехали на мотоцикле, но у них закончился бензин, и ребята решили пойти пешком. С тех пор связи с ними нет. Ребят ищут полиция и волонтеры. Штаб операции находится в здании полиции Очера.
Дети потерялись между двумя деревнями
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