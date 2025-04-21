В Пермском крае назвали место, где могли пропасть двое подростков. Карта

Подростков в Пермском крае ищут между деревнями Егорово и Кулики
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Детей ищут в лесу
Детей ищут в лесу Фото:

Двух подростков, которые потерялись в Очерском округе, ищут в лесу между деревнями Егорово и Кулики. Об этом URA.RU сообщил мэр округа Алексей Солодников.

«Сигнал от детей поступил из леса между деревнями Егорово и Кулики. Там организованы поиски», — сообщил Солодовников корреспонденту агентства.

Ранее URA.RU рассказало, что дети пропали 20 апреля. Они уехали на мотоцикле, но у них закончился бензин, и ребята решили пойти пешком. С тех пор связи с ними нет. Ребят ищут полиция и волонтеры. Штаб операции находится в здании полиции Очера.

Дети потерялись между двумя деревнями
Дети потерялись между двумя деревнями
Фото:

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Двух подростков, которые потерялись в Очерском округе, ищут в лесу между деревнями Егорово и Кулики. Об этом URA.RU сообщил мэр округа Алексей Солодников. «Сигнал от детей поступил из леса между деревнями Егорово и Кулики. Там организованы поиски», — сообщил Солодовников корреспонденту агентства. Ранее URA.RU рассказало, что дети пропали 20 апреля. Они уехали на мотоцикле, но у них закончился бензин, и ребята решили пойти пешком. С тех пор связи с ними нет. Ребят ищут полиция и волонтеры. Штаб операции находится в здании полиции Очера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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