Песков об исключении возможности Украины вступить в НАТО: это вызывает наше удовлетворение

В Кремле одобрили, что США не хочет включать Украину в НАТО

21 апреля 2025 в 14:52 Размер текста - 17 +

Песков обрадовался, что США оказывают давление на Украину Фото: Роман Наумов © URA.RU В Кремле довольны, что США исключили возможность вступления Украины в блок НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такой риск был одной из первопричин конфликта России и Украины. Песков заявил, что слышал это заверение на разных уровнях власти в Вашингтоне. «То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. Это то, что вызывает наше удовлетворение и соответствует нашей позиции о том, что Украина не должна быть членом НАТО. Это представляло бы собой угрозу для РФ. Это одна из первопричин конфликта», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Он также отметил, что вся работа над мирным урегулированием конфликта на Украине должна проходить в непубличной плоскости, а также призвал не тиражировать «обезличенные вбросы» на эту тему. Агентство Bloomberg ранее выпустило материал, в котором объясняло, что американские чиновники начали процесс давления на Украину по урегулированию конфликта с Россией. Они считают необходимым, чтобы украинская сторона отказалась от идеи членства в альянсе, а также признала полуостров Крым российским. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле довольны, что США исключили возможность вступления Украины в блок НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такой риск был одной из первопричин конфликта России и Украины. Песков заявил, что слышал это заверение на разных уровнях власти в Вашингтоне. «То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. Это то, что вызывает наше удовлетворение и соответствует нашей позиции о том, что Украина не должна быть членом НАТО. Это представляло бы собой угрозу для РФ. Это одна из первопричин конфликта», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Он также отметил, что вся работа над мирным урегулированием конфликта на Украине должна проходить в непубличной плоскости, а также призвал не тиражировать «обезличенные вбросы» на эту тему. Агентство Bloomberg ранее выпустило материал, в котором объясняло, что американские чиновники начали процесс давления на Украину по урегулированию конфликта с Россией. Они считают необходимым, чтобы украинская сторона отказалась от идеи членства в альянсе, а также признала полуостров Крым российским.