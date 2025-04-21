Песков об исключении возможности Украины вступить в НАТО: это вызывает наше удовлетворение

В Кремле одобрили, что США не хочет включать Украину в НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы на Красной Площади в Москве. 9 мая 2024, песков дмитрий
Песков обрадовался, что США оказывают давление на Украину Фото:

В Кремле довольны, что США исключили возможность вступления Украины в блок НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такой риск был одной из первопричин конфликта России и Украины. Песков заявил, что слышал это заверение на разных уровнях власти в Вашингтоне.

«То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. Это то, что вызывает наше удовлетворение и соответствует нашей позиции о том, что Украина не должна быть членом НАТО. Это представляло бы собой угрозу для РФ. Это одна из первопричин конфликта», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Он также отметил, что вся работа над мирным урегулированием конфликта на Украине должна проходить в непубличной плоскости, а также призвал не тиражировать «обезличенные вбросы» на эту тему.

Агентство Bloomberg ранее выпустило материал, в котором объясняло, что американские чиновники начали процесс давления на Украину по урегулированию конфликта с Россией. Они считают необходимым, чтобы украинская сторона отказалась от идеи членства в альянсе, а также признала полуостров Крым российским.

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В Кремле довольны, что США исключили возможность вступления Украины в блок НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такой риск был одной из первопричин конфликта России и Украины. Песков заявил, что слышал это заверение на разных уровнях власти в Вашингтоне. «То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. Это то, что вызывает наше удовлетворение и соответствует нашей позиции о том, что Украина не должна быть членом НАТО. Это представляло бы собой угрозу для РФ. Это одна из первопричин конфликта», — сказал Песков в ходе общения с журналистами. Он также отметил, что вся работа над мирным урегулированием конфликта на Украине должна проходить в непубличной плоскости, а также призвал не тиражировать «обезличенные вбросы» на эту тему. Агентство Bloomberg ранее выпустило материал, в котором объясняло, что американские чиновники начали процесс давления на Украину по урегулированию конфликта с Россией. Они считают необходимым, чтобы украинская сторона отказалась от идеи членства в альянсе, а также признала полуостров Крым российским.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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