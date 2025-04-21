В Кремле ответили на надежды США, что Россия и Украина заключат мир на этой неделе

Песков отказался от комментирования слов Трампа о заключении мира на этой неделе
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Песков заявил, что Россия и США продолжают работу по урегулированию конфликта
Песков заявил, что Россия и США продолжают работу по урегулированию конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу надежд главы США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина заключат мир на этой неделе. Он подчеркнул, что работа продолжается.

«Я не хотел бы давать каких-то комментарии, тем боеле о временных рамках», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин открыт к мирному урегулированию конфликта. Российская и американская сторона продолжают работу. Песков также выразил надежду на то, что эта работа даст определенные результаты. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос касательно слов Трампа о грядущей на этой неделе мирной сделке между Киевом и Москвой.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу надежд главы США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина заключат мир на этой неделе. Он подчеркнул, что работа продолжается. «Я не хотел бы давать каких-то комментарии, тем боеле о временных рамках», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин открыт к мирному урегулированию конфликта. Российская и американская сторона продолжают работу. Песков также выразил надежду на то, что эта работа даст определенные результаты. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос касательно слов Трампа о грядущей на этой неделе мирной сделке между Киевом и Москвой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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