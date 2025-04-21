В Кремле ответили на надежды США, что Россия и Украина заключат мир на этой неделе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался от комментариев по поводу надежд главы США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина заключат мир на этой неделе. Он подчеркнул, что работа продолжается.
«Я не хотел бы давать каких-то комментарии, тем боеле о временных рамках», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин открыт к мирному урегулированию конфликта. Российская и американская сторона продолжают работу. Песков также выразил надежду на то, что эта работа даст определенные результаты. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос касательно слов Трампа о грядущей на этой неделе мирной сделке между Киевом и Москвой.
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