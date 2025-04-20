20 апреля 2025
19 апреля 2025

Снегопады в апреле и жара в мае: синоптики рассказали о погоде на Ямале

В мае ямальцев ждет потепление до + 18 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики обещают теплый май в ЯНАО (архивное фото)
Синоптики обещают теплый май в ЯНАО (архивное фото) Фото:

В конце апреля температура воздуха в ЯНАО будет преимущественно минусовой, а уже в мае погода порадует ямальцев существенным потеплением. О прогнозе погоды URA.RU рассказали синоптики Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Среднемесячная температура в мае ожидается -2, +4, что выше нормы на один-два градуса, по Юго-Востоку ЯНАО — около нормы. В первой и второй декадах ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Ночью от -2, -3 до +5, +10 градусов, днем от +2, +7 до +10, +15», — сообщила синоптик Елена Азаренко.

Летнее тепло придет на Ямал в третьей декаде мая. Ночью колебания температуры будут от 0, -5 до 0, +5 градусов. Днем воздух будет прогреваться от +10 до +18 градусов. Предположительное количество осадков будет в пределах нормы для мая. Мокрый снег и дожди ожидаются в большинстве дней месяца.

В конце апреля на Ямале сохранятся преимущественно минусовые температуры. Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются выше среднемесячной нормы.

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В конце апреля температура воздуха в ЯНАО будет преимущественно минусовой, а уже в мае погода порадует ямальцев существенным потеплением. О прогнозе погоды URA.RU рассказали синоптики Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Среднемесячная температура в мае ожидается -2, +4, что выше нормы на один-два градуса, по Юго-Востоку ЯНАО — около нормы. В первой и второй декадах ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Ночью от -2, -3 до +5, +10 градусов, днем от +2, +7 до +10, +15», — сообщила синоптик Елена Азаренко. Летнее тепло придет на Ямал в третьей декаде мая. Ночью колебания температуры будут от 0, -5 до 0, +5 градусов. Днем воздух будет прогреваться от +10 до +18 градусов. Предположительное количество осадков будет в пределах нормы для мая. Мокрый снег и дожди ожидаются в большинстве дней месяца. В конце апреля на Ямале сохранятся преимущественно минусовые температуры. Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются выше среднемесячной нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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