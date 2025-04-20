Снегопады в апреле и жара в мае: синоптики рассказали о погоде на Ямале

В конце апреля температура воздуха в ЯНАО будет преимущественно минусовой, а уже в мае погода порадует ямальцев существенным потеплением. О прогнозе погоды URA.RU рассказали синоптики Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Среднемесячная температура в мае ожидается -2, +4, что выше нормы на один-два градуса, по Юго-Востоку ЯНАО — около нормы. В первой и второй декадах ожидается постепенное повышение температуры воздуха. Ночью от -2, -3 до +5, +10 градусов, днем от +2, +7 до +10, +15», — сообщила синоптик Елена Азаренко.
Летнее тепло придет на Ямал в третьей декаде мая. Ночью колебания температуры будут от 0, -5 до 0, +5 градусов. Днем воздух будет прогреваться от +10 до +18 градусов. Предположительное количество осадков будет в пределах нормы для мая. Мокрый снег и дожди ожидаются в большинстве дней месяца.
В конце апреля на Ямале сохранятся преимущественно минусовые температуры. Осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются выше среднемесячной нормы.
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