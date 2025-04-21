Якушев озвучил задачи новому свердловскому губернатору. Фото

Глава генсовета «ЕР» Якушев обсудил с Паслером проекты в Свердловской области

21 апреля 2025 в 15:15 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев (на фото) принял Дениса Паслера в своем офисе в Москве Фото: Роман Наумов © URA.RU Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев обсудил с врио губернатора Денисом Паслером реализуемые в регионе партпроекты. Об этом сообщает пресс-служба «ЕР». Встреча прошла в Москве 21 апреля. «Помимо отчета о реализации народной программы партии, нам предстоит рассказать людям о выполнении наших проектов. Они охватывают абсолютно все сферы жизни — от строительства дорог до экологии и спорта — и за годы их действия мы получили вполне конкретные результаты по каждому. В начале года ввели собственные показатели эффективности для всех партпроектов», — отметил Якушев. По его словам, проекты «должны быть не просто узнаваемы». «Люди должны понимать, что тот или иной объект появился в результате работы конкретного проекта, его федерального и регионального координаторов и председателей общественных советов», — обозначил Якушев. Сейчас в Свердловской области реализуются 24 проекта «Единой России», среди которых сбор гумпомощи для участников спецоперации РФ на Украине и оказание разного рода поддержки их семьям. Сам Паслер в разговоре подчеркнул, что «работа [в рамках партпроектов] идет по разным направлениям. «От личных приемов граждан и точечного решения проблем жителей до комплексной реализации масштабных мероприятий, социально значимых программ и партийных проектов. Особое место занимает формирование и направление гуманитарной помощи участникам СВО и жителям пострадавших регионов», — заявил он. Ранее URA.RU сообщало, что в скором времени Паслер станет секретарем реготделения «Единой России», хотя в Оренбуржье, которое Паслер возглавлял с 2019 года до 26 марта, такого функционала у него не было. Именно от «Единой России» Паслер будет выдвигаться на сентябрьские выборы главы региона. Фото: пресс-служба «Единой России» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев обсудил с врио губернатора Денисом Паслером реализуемые в регионе партпроекты. Об этом сообщает пресс-служба «ЕР». Встреча прошла в Москве 21 апреля. «Помимо отчета о реализации народной программы партии, нам предстоит рассказать людям о выполнении наших проектов. Они охватывают абсолютно все сферы жизни — от строительства дорог до экологии и спорта — и за годы их действия мы получили вполне конкретные результаты по каждому. В начале года ввели собственные показатели эффективности для всех партпроектов», — отметил Якушев. По его словам, проекты «должны быть не просто узнаваемы». «Люди должны понимать, что тот или иной объект появился в результате работы конкретного проекта, его федерального и регионального координаторов и председателей общественных советов», — обозначил Якушев. Сейчас в Свердловской области реализуются 24 проекта «Единой России», среди которых сбор гумпомощи для участников спецоперации РФ на Украине и оказание разного рода поддержки их семьям. Сам Паслер в разговоре подчеркнул, что «работа [в рамках партпроектов] идет по разным направлениям. «От личных приемов граждан и точечного решения проблем жителей до комплексной реализации масштабных мероприятий, социально значимых программ и партийных проектов. Особое место занимает формирование и направление гуманитарной помощи участникам СВО и жителям пострадавших регионов», — заявил он. Ранее URA.RU сообщало, что в скором времени Паслер станет секретарем реготделения «Единой России», хотя в Оренбуржье, которое Паслер возглавлял с 2019 года до 26 марта, такого функционала у него не было. Именно от «Единой России» Паслер будет выдвигаться на сентябрьские выборы главы региона.