В России стали продавать одежду с цитатами Путина

Ассортимент футболок и бейсболок с автографами президента России Владимира Путина был дополнен изделиями с новыми высказываниями главы государства, среди которых присутствует и фраза об «Орешнике». Данная линейка сувенирной продукции доступна для приобретения в магазине национального центра «Россия», сообщают СМИ.
«По словам сотрудницы магазина, среди покупателей востребованы футболки с цитатами про „Орешник“, а также те, в которых упоминается Россия», — передает корреспондент РИА Новости.
Покупателям предлагают приобрести одежду, на которой написаны следующие фразы: «Баллистическая ракета „Орешник“ является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее». В собрании представлены и известные изречения президента России, прозвучавшие в разные годы: среди них — утверждение о том, что «границы России нигде не заканчиваются», а также фраза «нравится, не нравится — терпи, моя красавица» и заявление «битва за Россию продолжается, победа будет за нами».
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