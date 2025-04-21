В России стали продавать одежду с цитатами Путина

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Коллекция футболок с автографами Путина пополнилась новыми цитатами
Коллекция футболок с автографами Путина пополнилась новыми цитатами Фото:

Ассортимент футболок и бейсболок с автографами президента России Владимира Путина был дополнен изделиями с новыми высказываниями главы государства, среди которых присутствует и фраза об «Орешнике». Данная линейка сувенирной продукции доступна для приобретения в магазине национального центра «Россия», сообщают СМИ. 

«По словам сотрудницы магазина, среди покупателей востребованы футболки с цитатами про „Орешник“, а также те, в которых упоминается Россия», — передает корреспондент РИА Новости. 

Покупателям предлагают приобрести одежду, на которой написаны следующие фразы: «Баллистическая ракета „Орешник“ является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее». В собрании представлены и известные изречения президента России, прозвучавшие в разные годы: среди них — утверждение о том, что «границы России нигде не заканчиваются», а также фраза «нравится, не нравится — терпи, моя красавица» и заявление «битва за Россию продолжается, победа будет за нами».

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Ассортимент футболок и бейсболок с автографами президента России Владимира Путина был дополнен изделиями с новыми высказываниями главы государства, среди которых присутствует и фраза об «Орешнике». Данная линейка сувенирной продукции доступна для приобретения в магазине национального центра «Россия», сообщают СМИ.  «По словам сотрудницы магазина, среди покупателей востребованы футболки с цитатами про „Орешник“, а также те, в которых упоминается Россия», — передает корреспондент РИА Новости.  Покупателям предлагают приобрести одежду, на которой написаны следующие фразы: «Баллистическая ракета „Орешник“ является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее». В собрании представлены и известные изречения президента России, прозвучавшие в разные годы: среди них — утверждение о том, что «границы России нигде не заканчиваются», а также фраза «нравится, не нравится — терпи, моя красавица» и заявление «битва за Россию продолжается, победа будет за нами».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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