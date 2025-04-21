«Его уход — большая потеря для мира»: как в России отреагировали на смерть Папы Римского Франциска

Утром 21 апреля на 89-ом году жизни скончался Папа Римский Франциск. Об этом сообщил камерленго Святой Римской церкви, кардинал Кевин Фаррелл. Соответствующая информация размещена на странице католического новостного портала Catholic News Service в соцсети X.
Папа Франциск возглавил Римско-католическую церковь в 2013 году, став первым понтификом из Латинской Америки, а также первым представителем ордена иезуитов на Святом престоле. Как на смерть понтифика отреагировали в России — в материале URA.RU.
Соболезнования Путина
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска. Сообщение об этом опубликовано на официальном портале Кремля. В телеграмме, адресованной камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу, глава государства отметил значительный вклад понтифика в развитие межконфессионального диалога и укрепление международных отношений.
«Папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель... В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом», — отметил Путин.
Президент также передал слова сочувствия и поддержки католическому клиру и лично камерленго Кевину Джозефу Фарреллу. В послании отмечается, что Папа Франциск оставил заметный след в мировой политике и религиозной жизни, содействуя укреплению мира и взаимопонимания между народами.
«Личная потеря»: Никас Сафронов о смерти Папы
Художник Никас Сафронов выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска. В беседе с изданием «Газета.Ru» он подчеркнул, что испытывал глубокую симпатию к понтифику и ежедневно молился о его здоровье.
"Для меня лично и для всего мира его уход — большая потеря. Я соболезную каждому", — сказал Сафронов.
По словам художника, Папа Франциск искренне интересовался русской культурой, стремился к тому, чтобы европейцы лучше ее понимали и ценили. Сафронов расценивает его благословение на организацию выставок в Европе как важное напутствие, одно из последних проявлений его воли.
«Будем молиться»: реакция епископа Николая Дубинина
С 21 апреля во всех католических храмах России начнутся молитвы о покое Папы Римского Франциска. Об этом агентству РИА Новости сообщил вспомогательный епископ архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин. «Будем помнить и молиться здесь, на местах», — отметил Дубинин.
«Хорошо относился к РФ и умер достойно»: слова депутатов после смерти Папы
Папа Римский Франциск не проявлял выраженной негативной позиции в отношении России, в отличие от ряда своих предшественников. Об этом заявил депутат Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру».
По словам парламентария, многие предыдущие понтифики поддерживали западные антисоветские инициативы, что отражалось и на их взглядах относительно Советского Союза. В частности, Новиков отметил, что папы, родившиеся в Польше и Германии, зачастую были настроены к России менее доброжелательно.
Депутат подчеркнул, что Франциск происходил из Латинской Америки, где традиционно сохраняется позитивное отношение к России. Это, по мнению Новикова, нашло отражение и в личных взглядах понтифика — он воздерживался от резких антироссийских высказываний.
Депутат Константин Затулин после новости о смерти Папы Римского Франциска сообщил, что понтифик отличался личными качествами, полностью соответствующими его высокой миссии в католическом сообществе. «Мир праху и Царствие небесное!» — написал парламентарий в своем telegram-канале.
В интервью изданию «Рамблер» депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал известие о смерти Папы Римского Франциска. По словам парламентария, оценка деятельности понтифика у него неоднозначна.
С одной стороны, Франциск внес значительный вклад в распространение взглядов церкви по различным вопросам. Однако, с другой стороны, он нередко шел на уступки так называемой современной повестке, в частности — в вопросах приравнивания однополых союзов (организация ЛГБТ признана экстремисткой и запрещена в РФ) к традиционному браку и других подобных темах, подчеркнул Вассерман. Отдельно парламентарий отметил, что Папа Франциск ушел из жизни достойно.
РПЦ о смерти Папы Франциска
Как сообщил РИА Новости представитель отдела внешних церковных связей, в Русской православной церкви рассматривается возможность присутствия высокой церковной делегации на церемонии прощания с Папой Франциском. В Московской патриархии подчеркнули, что личность понтифика имела значительное влияние на укрепление и развитие диалога между Русской православной и Римско-католической церквями. Кроме того, в РПЦ выразили надежду, что после кончины Папы Франциска сотрудничество с католической церковью сохранит прежний уровень и будет продолжено в духе взаимопонимания.
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