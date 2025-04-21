«Папе было плохо всю ночь»: стали известны детали смерти понтифика

Состояние здоровья Папы Римского Франциска резко ухудшилось в ночь на 21 апреля. Уже с утра понедельника окружение понтифика поняло, что тот находится на грани смерти, сообщил источник.
«Мы получили телефонный звонок после 6 утра. Нам сказали быть наготове, но не пояснили к чему. Папе было плохо всю ночь», — заявил источник для ТАСС. Он также уточнил, что никто не ожидал такого резкого ухудшения здоровья Франциска.
О смерти 266-го главы Римско-католической церкви стало известно утром 21 апреля. Франциск скончался на 89-м году жизни. Накануне своей смерти он принимал участие в пасхальных мероприятиях: обратился к верующим с традиционным посланием и произнес пасхальное благословение. Кроме того, понтифик проехал на папамобиле по площади Святого Петра, где собрались не менее 35 тысяч человек.
После госпитализации, длившейся с 14 февраля по 23 марта из-за воспаления легких, самочувствие Франциска заметно ухудшилось. Он практически не принимал посетителей и избегал участия в массовых мероприятиях. Исключение было сделано лишь для британской королевской четы в начале апреля, а также для вице-президента США Джей Ди Вэнса, который накануне Пасхи лично поздравил Франциска во время короткой встречи. В связи с произошедшим президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования. По его словам, понтифик активно продвигал идею развития диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, пишет VSE42.RU.
Также в сети вспомнили пророчество предположительно ирландского архиепископа святого Малахия 1595 года. Оно гласит, что после смерти Франциска мир ждет апокалипсис и второе пришествие Иисуса Христа, пишет 360.ru.
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