В Пермском крае ожидается температурный контраст

ГИС-центр ПГНИУ: в Пермском крае ожидается температурный контраст
© Служба новостей «URA.RU»
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На севере края будет +1°С, а на юге — до +22°С.
На севере края будет +1°С, а на юге — до +22°С. Фото:

В Пермском крае в дневные часы 22 апреля ожидается значительная разница в значениях температуры воздуха. На севере региона будет +1°С, в то время как в Перми — до +22°С.

«Впечатляющий температурный контраст ожидается завтра между северными и южными районами края. При этом вечером в краевой столице тоже похолодает до +5°С», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что о прогнозу метеорологов, пермская погода сохранит свой переменчивый характер до конца апреля. Первая пятидневка третьей декады месяца будет влажной и теплой, за исключением 23 апреля.

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В Пермском крае в дневные часы 22 апреля ожидается значительная разница в значениях температуры воздуха. На севере региона будет +1°С, в то время как в Перми — до +22°С. «Впечатляющий температурный контраст ожидается завтра между северными и южными районами края. При этом вечером в краевой столице тоже похолодает до +5°С», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.  Ранее URA.RU сообщало о том, что о прогнозу метеорологов, пермская погода сохранит свой переменчивый характер до конца апреля. Первая пятидневка третьей декады месяца будет влажной и теплой, за исключением 23 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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