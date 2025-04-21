В Пермском крае ожидается температурный контраст

На севере края будет +1°С, а на юге — до +22°С.
В Пермском крае в дневные часы 22 апреля ожидается значительная разница в значениях температуры воздуха. На севере региона будет +1°С, в то время как в Перми — до +22°С.
«Впечатляющий температурный контраст ожидается завтра между северными и южными районами края. При этом вечером в краевой столице тоже похолодает до +5°С», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
Ранее URA.RU сообщало о том, что о прогнозу метеорологов, пермская погода сохранит свой переменчивый характер до конца апреля. Первая пятидневка третьей декады месяца будет влажной и теплой, за исключением 23 апреля.
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