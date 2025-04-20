20 апреля 2025

В Тюмени появится новый мост через Туру

Проект нового моста через Туру в Тюмени прошел согласование
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост построят до 2030 года в вантовом исполнении
Мост построят до 2030 года в вантовом исполнении Фото:

Проект нового моста через Туру в Тюмени прошел процесс согласования. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта городской мэрии Евгений Сорокин.

«Мост соединит Коммунистическую улицу с заречной частью Тюмени, с выходом на Щербакова. Так модно будет попасть с той стороны реки на Дом обороны в объезд центра», — приводит слова Сорокина «РБК Тюмень»

Изветсно, что мост построят в вантовом исполнении, его длина составит 449 метров. Движение будет осуществляться по четырем полосам. Строительство пройдет, ориентировочно, с 2027 по 2030 годы.

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Проект нового моста через Туру в Тюмени прошел процесс согласования. Об этом на заседании постоянной комиссии городской думы рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта городской мэрии Евгений Сорокин. «Мост соединит Коммунистическую улицу с заречной частью Тюмени, с выходом на Щербакова. Так модно будет попасть с той стороны реки на Дом обороны в объезд центра», — приводит слова Сорокина «РБК Тюмень» Изветсно, что мост построят в вантовом исполнении, его длина составит 449 метров. Движение будет осуществляться по четырем полосам. Строительство пройдет, ориентировочно, с 2027 по 2030 годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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