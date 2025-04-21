Названа причина смерти Папы Римского

Corriere della Sera: инсульт мог стать причиной смерти Папы Римского Франциска
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Папа Римский провел в больнице 38 дней
Папа Римский провел в больнице 38 дней Фото:
новость из сюжета
Умер Папа Римский Франциск

Одной из вероятных причин смерти Папы Римского Франциска мог стать инсульт. Об этом сообщила газета Corriere della Sera. 

«Сообщается, что причиной смерти стал инсульт», — написало издание. Там добавили, что понтифик находился в больнице на протяжении 38 дней по причине двусторонней пневмонии, впоследствии осложнившейся рядом сопутствующих заболеваний.

Состояние здоровья Папы Римского Франциска резко ухудшилось в ночь на 21 апреля. Утром стало известно о его смерти на 89-м году жизни.

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Одной из вероятных причин смерти Папы Римского Франциска мог стать инсульт. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.  «Сообщается, что причиной смерти стал инсульт», — написало издание. Там добавили, что понтифик находился в больнице на протяжении 38 дней по причине двусторонней пневмонии, впоследствии осложнившейся рядом сопутствующих заболеваний. Состояние здоровья Папы Римского Франциска резко ухудшилось в ночь на 21 апреля. Утром стало известно о его смерти на 89-м году жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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