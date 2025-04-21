Названа причина смерти Папы Римского

Одной из вероятных причин смерти Папы Римского Франциска мог стать инсульт. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.
«Сообщается, что причиной смерти стал инсульт», — написало издание. Там добавили, что понтифик находился в больнице на протяжении 38 дней по причине двусторонней пневмонии, впоследствии осложнившейся рядом сопутствующих заболеваний.
Состояние здоровья Папы Римского Франциска резко ухудшилось в ночь на 21 апреля. Утром стало известно о его смерти на 89-м году жизни.
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