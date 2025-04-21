Дракой пьяного мужчины с ребенком на руках в Челябинске заинтересовались в СК. Видео

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Мужчина, которого ударили, держал на руках ребенка
Мужчина, которого ударили, держал на руках ребенка Фото:

Дракой пьяной компании с участием мужчины с ребенком на руках в челябинском микрорайоне Парковый заинтересовались в региональном Следственном комитете. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователем регионального СКР выясняются обстоятельства инцидента с участием малолетнего. У одного из подъездов дома, расположенного по Краснопольскому проспекту города Челябинска, мужчине был нанесен удар, после которого он с ребенком на руках упал на асфальт», — сообщила пресс-служба СУ СК по Челябинской области в telegram-канале.

Свидетелями драки, которая произошла в ночь на 21 апреля, стали соседи. Инцидент также попал на камеры домофона. Когда мужчина от удара падал на асфальт, он ронял ребенка, который ударялся головой. Сообщается также, что у ребенка на ногах не было обуви.

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Дракой пьяной компании с участием мужчины с ребенком на руках в челябинском микрорайоне Парковый заинтересовались в региональном Следственном комитете. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщила пресс-служба ведомства. «Следователем регионального СКР выясняются обстоятельства инцидента с участием малолетнего. У одного из подъездов дома, расположенного по Краснопольскому проспекту города Челябинска, мужчине был нанесен удар, после которого он с ребенком на руках упал на асфальт», — сообщила пресс-служба СУ СК по Челябинской области в telegram-канале. Свидетелями драки, которая произошла в ночь на 21 апреля, стали соседи. Инцидент также попал на камеры домофона. Когда мужчина от удара падал на асфальт, он ронял ребенка, который ударялся головой. Сообщается также, что у ребенка на ногах не было обуви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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